Konya, omuz omuza verdi deprem bölgesine destek oluyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında adeta yardım seferberliği ilan etti. Bölgede yaraların sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde şu ana kadar Karatay’daki Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde toplanan 9 tırlık yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmaya başlandı.

10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen sonrasında yaraların sarılması için adeta seferberlik ilan eden Karatay Belediyesi, depremin sabahında hazırladığı kurtarma ve mobil araçlarının yanı sıra, konteynerler, çekiciler, tatlı su araçları, jeneratör ile 38 personelini Hatay’a göndermişti. Söz konusu çalışmalarının yanı sıra Karatay Belediyesi; Konya Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle devam eden yardım kampanyasına da önemli katkılar sağlıyor.

"Karatay deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi"

Bu çerçevede yazılı ve görsel ile sosyal medya kanalları, SMS’ler ile daha birçok platformdan duyurulan deprem bölgesine yönelik olarak başlatılan yardım kampanyasının duyurulmasının ardından kullanılmamış kıyafetler, gıda, katalitik soba, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere bölgede kullanılabilecek her türlü yardım malzemesi, Karatay’daki Konya Spor ve Kongre Salonu’na toplanmaya başladı. Karatay Belediyesi görevlilerinin yanı sıra yüzlerce Konyalı gönüllü tarafından tasnif edilen malzemeler, daha sonra paketlenerek tırlara yükleniyor. Yardım kampanyasının başlamasının üzerinden henüz yalnızca 1 gün geçmeden toplanan 9 tır yardım malzemesi Konya’nın koordinasyon halinde olduğu Hatay’a ulaşmaya başladı.

Başkan Hasan Kılca ve İl Başkanı Hasan Angı çalışmalar inceledi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı; Karatay Belediyesi personelinin yanı sıra yüzlerce gönüllü vatandaşın depremzedeler için tek yürek olduğu Karatay’daki Konya Spor ve Kongre Salonu’ndaki çalışmaları inceledi. Konya Yardım Toplama Merkezleri’nden birisi olan Konya Spor ve Kongre Merkezi’ne yardım malzemesi getiren ve burada gönüllü olarak çalışan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Hasan Kılca ile İl Başkanı Hasan Angı, söz konusu çalışmaların sorunsuz bir şekilde sürmesi için salon görevlileriyle de istişarelerde bulundu.

Karatay Belediyesinden deprem bölgesine 100 bin ekmek

Öte yandan Karatay Belediyesi, bölgeye 100 bin adet ekmek gönderdi. Karatay Halk Ekmek Fabrikası’ndan yüklenen binlerce ekmek, Hatay’a ulaştırılmaya devam edilirken; bölgede yaşayan çölyak hastası vatandaşlar da unutulmadı. Bu çerçevede Karatay Belediyesinin ürettiği glutensiz ekmekler de çölyak hastalarına ulaştırılması amacıyla deprem bölgesine gönderildi. Karatay Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem bölgesinin ihtiyaç duyacağı ekmeğin yanı sıra her türlü araç, ekipman ve personel desteğinin de devam edeceği ifade edildi.