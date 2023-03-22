Konya Büyükşehir’den, huzurevinde kalan depremzedelere moral gezisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılar Haftası münasebetiyle deprem bölgelerinden gelerek Konya’daki huzurevlerine yerleştirilen depremzedelere düzenlediği şehir gezisiyle moral verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası çerçevesinde Konya’da misafir edilen depremzedeler için şehir turu düzenledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaralarını en hızlı şekilde sarmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti. Başkan Altay, “Yaşlılar Haftası çerçevesinde deprem bölgelerinden gelerek şehrimizdeki huzurevine yerleştirilen büyüklerimize yönelik Konya şehir turu düzenledik. Büyüklerimizin duası gücümüze güç katar, bereketimiz artar. Eksik olmasınlar” diye konuştu.

Mevlana Müzesi, Altın Çarşı-Mevlana Çarşı, Tarihi Bedesten, Karatay Medresesi, İnce Minare, Büyükşehir Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Sille ve Kelebekler Vadisi gibi tarihi ve turistik yerleri görme imkanı bulan depremzedeler de Konya’yı yakından görmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.