Konya Büyükşehir’den “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” etkinlikleri

Birleşmiş Milletler kararıyla bu yıl ilk kez dünya genelinde kutlanmaya başlanan “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” çerçevesinde Karapınar İller Bankası Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleşen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, değişen ve gelişen dünyada atıkların tekrar insan hayatına entegre etmenin, onlardan tekrar en yüksek verimi kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı Serdar Koyuncu, evlerde, okullarda, sokaklarda ve şehirlerde çöp olarak görülen maddelerin artık bir atık değil değerlendirilebilecek bir ham madde olarak kabul edildiğini belirtti. Atıkları ayrı ayrı toplayarak geri dönüştürdüklerini belirten Koyuncu, “Her günümüzün Sıfır Atık Günü olması lazım. Her günümüzde bu çalışmalara daha detaylı bir şekilde yer vermemiz gerekiyor” dedi.

“Sıfır Atık küresel bir çevre hareketine dönüştü”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, Sıfır Atık uygulamasının 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlayan bir proje olduğuna işaret ederek, “O günden bu güne Konya olarak birçok çalışma yaptık. Özellikle de okullarımızda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Kamu binalarımızda bunun yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar yaptık. Burada en büyük aktörlerimiz siz öğrencilerin ve öğretmenlerimizin olduğunu da gördük. Bu nedenle okullardaki eğitimlere çok önem veriyoruz. Sıfır Atık artık küresel bir çevre hareketine dönüştü” diye konuştu.

“Çevre yarınlara emanet”

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ise, “Çevre, bize atalarımızdan miras değil; yarınlara bir emanettir. Biz, bugünkü çevremizi korumak ve sizlere sağlıklı bir şekilde emanet etmekle yükümlüyüz. Siz de daha ileriki nesillere çevreyi olduğu gibi tertemiz bir şekilde bırakacaksınız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çevre mühendisleri tarafından öğrencilere Sıfır Atık eğitimi verildi. Çocuklara çevre bilincinin aşılanması amacıyla Karapınar Sultan Veled KYK Yurdu’nda depremzede çocuklara yönelik düzenlenen “Sıfır Atık Eğitimi ve Atölye Çalışması” da katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı Serdar Koyuncu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik ve Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka programda dağıttıkları hediyelerle de çocukları sevindirdi.