Konya Büyükşehir İlçe Şehir Konferanslarıyla kültür hayatını canlandırıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki kültür hayatına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Şehir Konferansları çerçevesinde yazarlar Ferhat Aslan, Hadim ve Bozkırda, Alişan Kapaklıkaya da Çeltik, Yunak, Doğanhisar ve Hüyük’te Konyalılarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Konferansları çerçevesinde sevilen isimleri ilçelerdeki vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetlerinden olan İlçe Şehir Konferansları, Ocak ayının son günlerinde de dolu dolu geçti. Etkinlikler çerçevesinde yazar Ferhat Aslan Hadim ve Bozkırda Annelik ve Babalık Sanatı konulu konferansa katılarak önemli tavsiyelerde bulundu. Yazar Alişan Kapaklıkaya da; Çeltik, Yunak, Doğanhisar ve Hüyük’te Konyalılarla bir araya geldi. Ailede Etkili İletişim konulu konferansta vatandaşlara hitap eden Kapaklıkaya, ailede etkili iletişimin özellikle çocuklar üzerindeki önemini anlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Şehir Konferanslarının Ocak ayı programları çerçevesinde Sıtkı Aslanhan, Sarayönü, Kulu, Ilgın ve Akşehir’de; İlahiyatçı Mustafa Karataş Derbent, Kadınhanı, Ereğli ve Karapınar’da; Dursun Ali Erzincanlı Cihanbeyli, Altınekin, Güneysınır ve Çumra’da; Hayatı İnanc Beyşehir ve Seydişehir’de Konyalılarla buluştu. Konya Büyükşehir Belediyesinin şehrin kültür hayatına katkı sağlamak için ülkenin tanınmış şair, yazar, akademisyen ve araştırmacılarını ilçelerde Konyalılarla buluşturduğu Şehir Konferansları, Şubat ve Mart aylarında da kesintisiz devam edecek.