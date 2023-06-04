Konya Büyükşehir Çevre Haftası ve Dünya Bisiklet Günü Etkinliği düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Meram Son Durak’ta düzenlenen programda ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Dünya Çevre Haftası çerçevesinde şehir genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik düzenlediği “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” konulu yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törene katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya’nın yapısı bakımından Türkiye’deki bisiklete en uygun şehirlerin başında geldiğini, bu çerçevede hem bisiklet yolları hem de bisikletle ilgili örnek faaliyetler yaptıklarını belirterek, “Miras aldığımız dünyamızı inşallah çocuklarımıza en iyi şekilde miras bırakmak için Büyükşehir olarak elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından, Sıfır Atık ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada birincilere bisiklet, ikincilere scooter, üçüncülere de tekerlekli paten hediye edildi. Ardından Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde, Meram Son Durak’tan başlayıp Meram Dere’de son bulan bisiklet farkındalık sürüşü gerçekleştirildi. Sürüş etkinliğine bisiklet sporcuları, antrenörleri ile Konya’da bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bisiklet tamir çadırları son gün de vatandaşların hizmetinde

Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri çerçevesinde üç gündür şehrin farklı noktalarında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet tamir çadırları, son gün olan bugün de Karatay bölgesinde Karşehir Pazarı önünde ve Yediler Sancak Cami bahçesinde bisiklet sürücülerinin istifadesine sunuldu.