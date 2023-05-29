KONESOB Başkanı Karabacak: “Ülkemiz ve milletimiz, dünyaya demokrasi dersi vermiştir”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemiz ve milletimiz, tüm dünyaya adeta bir demokrasi dersi vermiştir. Seçimlere herhangi bir gölge düşürülmemiş, başarılı bir şekilde geride bırakılmıştır" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Cumhurbaşkanlığı 2’inci tur seçimini değerlendirdi. Millet iradesiyle Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eden Başkan Karabacak, “Ülkemiz ve milletimiz, tüm dünyaya adeta bir demokrasi dersi vermiştir. Seçimlere herhangi bir gölge düşürülmemiş, başarılı bir şekilde geride bırakılmıştır. Şimdi önümüze bakma vaktidir. Birlik ve beraberlik içinde seçim gündeminden hızla uzaklaşarak ülkemizin, vatandaşlarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın refahı için çalışma vaktidir. Türkiye Yüzyılı’nda daha çok büyümemiz ve daha çok güçlenmemiz için hep birlikte hareket etmeliyiz. Cumhurbaşkanı’mızdan ve yeni kurulacak hükümetten beklentimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke ekonomisinin lokomotifi olan 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarımızın yanında olmaya devam etmeleridir. Bu duygu ve düşüncelerle 28’inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, başta Konya Milletvekillerimiz olmak üzere TBMM’de görev alan tüm milletvekillerine ülkemizin birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğünü ön planda tutarak ülke ve millet menfaatleri istikametinde yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. Her iki seçim sonuçlarının esnafımıza, sanatkarımıza, milletimize, ülkemize ve umudu Türkiye olan ümmetimize hayırlı olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” dedi.