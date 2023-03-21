Karatay’ın “Bir Destandır Çanakkale” tiyatro gösterisi yoğun ilgi görüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve Çanakkale Haftası’na özel olarak hazırlanan “Bir Destandır Çanakkale” tiyatro gösterileri yoğun ilgi görüyor.

Karatay Belediyesi, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi”nin 108’nci yıl dönümünde vatan topraklarının korunması için büyük bir kahramanlık destanı yazan ecdadımızın kahramanlarını tiyatro gösterileriyle anlatıyor. Hükümet Meydanı’nda, bin 100 metrekarelik alana içerisi panoramik olarak tasarlanan tarihi kalede gerçekleştirilen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 13 kişilik profesyonel tiyatro oyuncularının sahne aldığı proje vatandaşlardan tam not alırken; Çanakkale şehitlerinin anıldığı tiyatro gösterilerinde duygu dolu anlar yaşandı. Karatay Belediyesinin projesini ve tiyatro gösterilerini çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, Çanakkale Zaferi’nin tarihin en büyük ve önemli savaşlarından birisi olmasının yanında, tarihinde en büyük zaferlerinden birisi olduğunu söyledi. Vatandaşlar, kendilerini 108 yıl öncesine götüren Karatay Belediyesine teşekkür etti.

“Çanakkale ruhunu zihinlerde canlandırmak istedik”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, 1 hafta devam eden tiyatro gösterilerini vatandaşlarla birlikte izledi. “Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin vatan ve bağımsızlık uğrunda yazdığı şanlı destanın adıdır” diyen Başkan Hasan Kılca, etkinlikle 108 yıl önce ortaya konan kahramanlıkları tekrar vatandaşlara hatırlatmak istediklerini aktardı. Çanakkale ruhunu gelecek nesillere taşımanın öneminden söz eden Hasan Kılca, “Bir Destandır Çanakkale temasıyla hayata geçirdiğimiz projemiz Cumartesi gününden beri devam ediyor. Ecdadımızın 108 yıl önce ortaya koyduğu kahramanlıkları canlı tiyatro gösterileriyle vatandaşlarımıza aktarmak istedik. Tüm tarihimiz zaferlerle ve kahramanlıklarla dolu. Bunlardan en önemlisi de Çanakkale Zaferi. Çanakkale ruhunu ve bilincini gençlerimize, çocuklarımıza ve tüm vatandaşlarımıza tiyatroyla bir kez daha hatırlatıyoruz. Tiyatro sanatçısı kardeşlerimiz de bu şanlı tarihimizi başarılı bir şekilde zihinlerde canlandırıyor. Ecdadımızın nasıl ve ne şartlarda mücadele ettiğini anlamalı ve Çanakkale ruhunu kuşaklarımıza aktarmaya devam etmeliyiz. Ecdadımızın bizlere emaneti olan bu vatanı sonuna kadar koruyacağız ve bizden sonra gelen nesillere emanet edeceğiz” diye konuştu.