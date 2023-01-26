Karatay’da şivlilik heyecanı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla asırlardır Konya’da sürdürülen şivlilik geleneğini yaşatmak için ilçe genelinde birçok etkinlik düzenledi. İlçenin işlek noktalarının yanı sıra parklarda çocukların şivlilik coşkusuna ortak olan Karatay Belediyesi, Konya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocukları da unutmadı.

Üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla Konya’nın dört bir yanında olduğu gibi Karatay’da da büyük bir coşku ve heyecan yaşandı. Karatay Belediyesi Kent Konseyi gönüllüleri, sabahın erken saatlerinden itibaren belediye önü, Mevlana Meydanı, Hükümet Meydanı, Ahmet Çalık Parkı, Trafik Parkı ve Olimpiyat Parkı’nda şivlilik etkinliği düzenledi. Meddah Osman Bozdemir, çocuklara özel eğlenceli oyunlar ve gösteriler yaptı, onlara şivlilik ikram ederek sevinçlerine ortak oldu. Karatay Belediyesi, bu özel günde hastanelerde tedavi gören çocukları da unutmadı. Belediye görevlileri, rahatsızlıkları nedeniyle şivlilik gününü Konya Şehir Hastanesi Çocuk Servisi’nde geçirmek zorunda kalan çocukları ziyaret ederek oyuncak, boyama kitabı ile şivliliklerini dağıttı ve şivlilik mutluluğunu yaşattı. Karatay Belediyesi ayrıca ilçede yaşayan engellileri de unutmayarak evlerine çeşitli hediyeler ile şivlilik gönderdi.

“Konya’daki bu güzel gelenek, değerlerimizi geleceğe taşıyor”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, üç ayların başlaması dolayısıyla yaşatılan şivliliğin güzel bir gelenek olduğunu ifade ederek, bu değerlerin yaşatılmasının önemine değindi. Değerlerin gelecek nesillere aktarılması noktasında bu tür geleneklerin önemli olduğunu söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Bugün Konyamız’ın her yerinde sevinç var, mutluluk ve coşku var. Sabahın erken saatlerinden itibaren Konyamız’ın dört bir yanında olduğu gibi Karatayımız’ın tüm mahallerinde şivlilik sevincini gördük. Bizler de bu coşkuya katkı sunmak adına çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenledik. Regaib Kandili’ni de hemşehrilerimizle hep birlikte idrak edeceğiz. Konya olarak şivlilik ve fener alayı gibi bu güzel gelenek ile göreneklerimizi yaşamaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.