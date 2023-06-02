Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda bu dönemin eğitimleri tamamlandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi’nin Konya’ya kazandırdığı Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda ilçedeki tüm ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik 2022-2023 dönemi trafik eğitimleri tamamlandı.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle Türkiye’nin pek çok şehrinde uygulanan “Çocuk Trafik Eğitim Parkları Projesi”, Karatay’da 2022’de hayata geçti. Karatay Belediyesi’nin Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 8 bin 900 metrekarelik alanda inşa ettiği ve çocukların trafik kültürünü hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenebildiği Karatay Trafik Eğitim Parkı’ndan bugüne kadar binlerce öğrenci faydalandı. İlçedeki 4. sınıf tüm öğrencilere yönelik verilen eğitimlerin bu dönemki eğitimlerin son programı ise Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Hüseyin Şahin ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç’ın da katılımıyla tamamlandı. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi boyunca Karatay Trafik Eğitim Parkı’na belediyeye ait servis araçlarıyla getirilen ilkokul 4. sınıf öğrencileri, ilk önce Simülasyon Merkezi’nde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman eğitmenler ve trafik polisleri tarafından animasyon filmleriyle zenginleştirilen teorik eğitimlere katıldı. Daha sonra minyatür bir şehrin canlandırıldığı, içerisinde gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, kavşak ve yaya geçitlerinin bulunduğu alanda yine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman eğitmenler ve trafik polisleri tarafından bu kez uygulamalı eğitimler verildi. Trafik Eğitim Parkı’nda öğrenciler, trafik kurallarını eğitmenler eşliğinde akülü araçlar kullanarak ve eğlenerek öğrendi.

“Gelecek nesiller burada daha şuurlu yetişiyor”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2022-2023 dönemi eğitimlerinin sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimi için gereken her türlü desteği sunmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Karatay Trafik Eğitim Parkı’mızda eğitimlerin bu dönemki kısmını başarılı bir şekilde tamamladık. Simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, yaya geçitleri, kavşak, mini otopark alanı, bisiklet yolu, açık otopark alanı ile çocuk oyun alanıyla Karatay Trafik Eğitim Parkı, ilçemiz için yeni bir değer haline geldi. Şu ana kadar ilçemiz genelinde okuyan 4. sınıf 6 bin 800 ilkokul öğrencisi, trafik konusunda hem şuurlandılar hem de eğlendiler. Bugün itibariyle bu dönemin eğitimleri tamamlandı. Gelecek dönemde de bu eğitimlere devam edeceğiz. Gelecek nesiller burada daha şuurlu yetişmeye devam ediyor” dedi.

Dönemin son eğitim programında Karataylı öğrencileri yalnız bırakmayan Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de Karatay Trafik Eğitim Parkı’nın Konya için önemli bir hizmet olduğunun altını çizdi. Engin Dinç, “Öncelikle böylesine güzel bir tesisi ilçemize şehrimize ve ülkemize kazandırdığı için Karatay Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı’mızın başlattığı trafik eğitim parkı projesi, ülkemizin trafik problemine çözüm olabilecek bir proje. Geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız bu tesiste öğrencilerimiz oldukça mutlu. Emniyet teşkilatı olarak böyle bir eğitimin küçük yaşlarda verilmesinin gelecekte işimizi bir hayli kolaylaştıracağı ve yaşanabilecek kazaları bir hayli azaltabileceği düşüncesine sahibiz. Bu noktada gerek emniyet gerek belediyemiz gerekse de jandarma teşkilatımız çocuklarımızla çok güzel bir eğitim projesi yürütüyor. Bu vesileyle Karatay Belediyemiz başta olmak üzere teşkilatlarımızı kutluyorum. Buradan ailelere de artık birer trafik dedektifi olan çocuklarının sözlerini dinlemelerini, trafik kurallarına daha fazla hassasiyet göstermelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise eğitim camiası olarak çocuklara trafik bilincinin oluşturulmasına yönelik her türlü çabayı önemsediklerini söyledi.