Karatay Belediyesinden “Lavanta Kokulu Okullar” projesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, öğrencilerin hem tarıma hem de doğaya olan ilgisinin artırılması amacıyla Karatay’daki okullara öğrencilerin de katılımıyla Lavanta bahçeleri kuruyor.

Özellikle son yıllarda eğitim alanındaki proje ve yatırımlarıyla tüm kesimlerin büyük takdirini toplayan Karatay Belediyesi şimdi de ilçedeki okullara tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan ve güzel kokusuyla bilinen Lavanta bahçeleri kuruyor. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, proje çerçevesinde Karatay’daki okulların bahçelerine uygun alanlar oluşturdu. Belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü personeli ile uzman personeller, lavanta ekimini gerçekleştirecek öğrenci ve öğretmenlere lavanta ekiminin uygulamalı bir şekilde eğitimini veriyor. Eğitimin ardından ise öğrenciler ve öğretmenler, okullarında oluşturulan lavanta bahçelerine ekimleri gerçekleştiriyor. Okullarda hayata geçirdiği proje dolayısıyla Karatay Belediyesine teşekkür eden öğretmen ve öğrenciler, söz konusu proje sayesinde hem doğayla daha fazla buluştuklarını hem de okullarının estetiğine güzel bir katkı sunulduğuna vurgu yaptı.

“Okullarımız da lavanta kokacak”

Karatay’da hayata geçen projeyi değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim alanına hep öncelik verdik. Bu yönde de bugüne kadar çok güzel proje ve yatırımlara imza attık. Belediye olarak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor ve ilçemizdeki okullarda lavanta bahçeleri oluşturuyoruz. Amacımız öğrencilerimizi doğayla buluşturmak ve tarımsal üretime teşvik etmek. Artık okullarımız da yaz aylarının gelmesiyle birlikte Lavanta kokacak. Karatay Belediyesi olarak eğitimin, eğitimcinin ve öğrencilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.