Karatay Belediyesi bu yıl 750 bin metrekare parke yol çalışması hedefliyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek ve vatandaşın mutluluğuna katkı sunmak amacıyla Karatay’ın her köşesinde çalışma yürütüyor.

Karatay’ın çok daha estetik ve daha konforlu yollara, caddelere ve sokaklara kavuşması amacıyla Karatay Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bütün ekiplerini sahada tutmaya devam ediyor. Bu çerçevede ekipler aynı anda; alt yapısı tamamlanan merkeze uzak 9 mahallede kilitli parke yol çalışması yapıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Katrancı, Köseali, Akörenkışla, Sakyatan ve Şatır Mahallelerindeki çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Hasan Kılca, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük depremler nedeniyle büyük bir acı yaşadık. Bu vesileyle depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Ülkemizin milletimizin başı sağ olsun. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren tüm belediyelerimizle birlikte arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, yardım malzemelerinin toplanması ve koordinasyonundan bölgedeki kardeşlerimizin barınması ile bölgenin temizliğine kadar yerine getirdik. Tüm bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan da ilçemizdeki hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu konuda büyük bir gayret ve özveri içerisindeyiz. İlçe merkezimizin yanı sıra merkeze uzak tüm mahallelerimizin altyapısıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Bu yılki hedefimiz 750 bin metrekare kilitli parke yol yapmak. Ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yıllarda merkeze uzak 12 mahallemizin parke yol çalışmasını tamamlamıştık. Bu yıl da geriye kalan 20 mahallemizde çalışmamızı sürdürüyoruz. Şu anda 9 ayrı mahallemizde 9 ayrı ekibimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız şehrimizin, Karatayımızın ve mahallelerimizin güzelleşmesine, estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak. Bu çerçevede de bu yıl Karatay Belediyesi olarak altyapı çalışmalarına 500 milyon lira harcamayı planladık” dedi.