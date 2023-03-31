Evin garajından malzeme çalan şüpheli tutuklandı

Konya’nın Kulu ilçesinde bir evin garaj bölümünden eşya çalan hırsızlık şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kulu ilçesi Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesinden bulunan evin garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T.G.’ye ait evin garajında bulunan kaynak makinesi, 2 adet taşlama makinesi ve matkabın garajda olmadığını fark etti. Bunun üzerine Y.T.G, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri evin garaj bölümünde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri evde bulunan kamera kayıtlarını izleyerek hırsızlık şüphelisin M.Y. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.