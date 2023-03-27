Ereğli’den deprem bölgesine destek devam ediyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi yaşanılan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına bölgeye olan desteklerine devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren desteklerini gerçekleştiren Ereğli Belediyesi toplamda 66 araç ve 65 kişilik personeli deprem bölgesine görevlendirdi. Bu çerçevede ekipler, toplamda 327 binanın hasar tespitini gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görevlendirilen belediye personelleri ise hasarlı binaların tespiti noktasında deprem bölgesine destek verdi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ülkemiz 6 Şubat’ta yüzyılın en büyük deprem felaketi ile sarsıldı ancak devlet, millet el ele vererek depremin yaralarını sarmak için büyük bir özveri ve fedakarlık ortaya koydu. Biz de Ereğli Belediyesi olarak ilk andan itibaren bölgeye gönderdiğimiz arama kurtarma ekibimizle, yardım tırlarımızla, araçlarımızla büyük destek verdik, ayrıca bina hasar tespiti yapan ekiplerimizi de bölgeye görevlendirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, bölge vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.