Ereğli’de şehitler anıldı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıl dönümü dolayısıyla şehitler dualarla anıldı.

Ereğli Meydanbaşı Şehitliğinde düzenlenen programa, Ereğli Kaymakam Vekili Derbent Kaymakamı Nurullah Kaya, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Şahin, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehitliğe çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Duaların okunması ve şehit mezarlarının protokol üyeleri tarafından ziyaret edilerek karanfil bırakılmasının ardından şehitlikteki program sona erdi.

Ereğli Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programda ise günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler düzenlendi.