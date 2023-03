Deprem bölgesinde görevli personele Başkan Kavuş’tan teşekkür

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, deprem felaketinin yaşandığı günden bu yana afet bölgesinde görev alan ve Meram’daki yardım faaliyetlerine katılan personeliyle bir araya geldi. Kavuş, gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı personele teşekkür ederek belge verdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, deprem felaketinin yaşandığı günden bu yana afet bölgesinde fedakarlık göstererek çalışan personeliyle buluştu. Başkan Mustafa Kavuş başta Hatay olmak üzere tüm afet bölgesinde önemli çalışmalara imza atan ve ilçe genelinde görevlerini yürüten personele teşekkür etti. “İlçemizde de, afet bölgesinde de aldığımız dua her birinizin ortak çalışmasının bir sonucudur” diye sözlerine başlayan Başkan Kavuş, bugüne kadar her çalışma her proje için ekibine teşekkürlerini sunduğunu ancak bunların belki de en anlamlısını bugün gerçekleştirdiğini ifade etti.

“Bu ağır sınavı tüm güçlüklere rağmen elbirliği ile atlattık”

Sadece ülkenin değil, dünya tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yandığının altını çizen Mustafa Kavuş, “Tarihin en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan 6 Şubat depremleri sonrasında devlet ve millet olarak hepimiz tüm imkanlarımızı seferber ettik. Üst üste gelen bu 2 deprem, 11 ilimizde 62 ilçede ve 10 bin 190 köyümüzde yıkımlara yol açtı. Bu kadar büyük bir alanda ve bu kadar fazla insanımızı etkilemesinin yanı sıra başka faktörlerde durumu daha da zora soktu. Mesela afete acil müdahalede bulunacak kamu ve sivil güçlerin önemli bir kısmı da deprem yıkıntıları altında kalmıştı. Bu yıkımın ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde yaşanması işleri çok daha fazla güçleştirdi. Her şeye rağmen milletçe bu ağır sınavı el birliği ile aşıyoruz” dedi.

“Tarihin en büyük felaketinde tarihin görmediği bir yardımlaşma gerçekleştirdik”

Pek çok belediye, STK, yüz binlerce insanın hemen organize olarak bölge için seferber olduğuna işaret eden Kavuş, “Tarihin en büyük felaketinde, tarihin görmediği bir yardımlaşmaya şahit olduk. Tabii burada depremden dakikalar sonra hazırlanıp organize olan, birkaç saat sonra da koşarak bölgeye yetişen sizleri ve sizlerin fedakarlığını unutmamız, tebrik etmememiz mümkün değildi. Bugün burada da bu teşekkür için buluştuk. Sizlere, Meram adına, Konya adına ve deprem bölgesi adına teşekkür etmek için bir araya geldik. Deprem olduğu ilk andan itibaren teyakkuz halinde çalışıyorsunuz. Sağlığınızın zekatını en güzel şekilde verdiğinize inanıyorum. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.

“Gösterdiğiniz fedakarlık için şükranlarımı sunuyorum”

Deprem bölgesinde kalabalık bir ekiple bunları yaparken ilçedeki işlerin aksamamasının sebebinin de yine personelin fedakarlıkları sayesinde olduğunu belirten Kavuş, “Bu da 2 kat fazla çalışmakla mümkün. Afet bölgesinde çalışan personelin bir kısmı enkazdan insan kurtarmak için çabaladı, bir kısmı yemek dağıttı, temizlik için kolları sıvadı, güvenliği sağladı, yapıları kontrol etti. Kiminiz üşüyen bir çocuğu ısıttı, kiminiz gözyaşlarını sildi. Bölgeye gitmeyen ekiplerimiz de buradaki yardım organizasyonunda gece gündüz demeden görev aldı. Hepiniz insanüstü bir gayretle çalıştınız, çabaladınız. Belki bir deprem yaşamadınız ama karşılaştığınız engelleri tecrübelerinizle ya da fedakarlığınızla aştınız. Bu hassas dönemde gösterdiğiniz tüm fedakarlık için şükranlarımı sunuyor, bu gayretleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza etsin” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kavuş, deprem bölgesinde görevli personellere teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulunurken, program fotoğraf çekimiyle sona erdi.