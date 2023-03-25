Beyşehir Devlet Hastanesinde ergoterapi hizmeti dönemi başladı

Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi’nde sunulmaya başlayan sağlık hizmetlerine ergoterapi de eklendi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, kurum bünyesinde ergoterapi hizmeti verilmeye başlandığı belirtildi. Hastaneye yeni atanan Uzman Ergoterapist Emine Nur Çorum’un sunumuyla hastane yöneticileri, hekimler, fizyoterapistler ile birim sorumlusu çalışanların katılımıyla düzenlenen toplantıda ergoterapi tanıtıldı. Çorum, ergoterapi hizmetinin bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde performansının artırılmasında önemli bir rolü olduğunu ifade etti.

Devlet Hastanesinde ilk kez açılan Ergoterapi Kliniğinde, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, mental retardasyon, serebral palsi, down sendromu, ince ve kaba motor fonksiyon bozukluğu, gelişimsel gecikmeler ve duyu bütünleme bozukluğu yaşayan danışanların kabulüne başlandığı kaydedildi.