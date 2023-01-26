Başkan Altay onkoloji servisindeki çocuklara şivlilik dağıtarak moral verdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya özgü bir gelenek olan şivlilik günü dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara şivlilik dağıtarak moral veren Başkan Altay, tüm hastalara acil şifalar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şivlilik günü dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara moral oldu. Hastanede tedavi gören çocukların odalarını tek tek ziyaret eden Başkan Uğur İbrahim Altay, buradaki çocuklara hem şivlilik hem de Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK) görevli eğitmenlerin ve kursiyerin yaptığı takılardan hediye etti. Başkan Altay, mübarek üç aylarla özdeşleşen ve yalnızca Konya’ya özgü bir gelenek olan şivlilik gününde şehrin sokaklarının ve caddelerinin çocuk sesleriyle şenlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Konya’da bayram havasında geçen bu özel günde biz de Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören yavrularımızı yalnız bırakmadık. Onlara hem şivlilik hem de çeşitli hediyeler vererek moral olmak istedik. Başta onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarımız olmak üzere tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

KOMEK hocaları ise 3 yıldır NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi’nde kemoterapi alan yetişkin hastaların sosyalleşerek hastane ortamında moral bulmalarını sağlamak amacıyla keçe süsleme, şiş örgü, takı tasarımı ve ahşap boyama gibi el sanatları alanında eğitimler veriyor.