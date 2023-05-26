Başkan Altay, 28 Mayıs’ta tüm Konyalılara sandığa gitmeleri çağrısında bulundu
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, 28 MAYIS’TA YAPILACAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN 2. TURUNDA TÜM KONYALILARI SANDIĞA GİDEREK OY KULLANMAYA DAVET ETTİ. BAŞKAN ALTAY, “CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE BÜYÜK TÜRKİYE ZAFERİ İÇİN HEP BİRLİKTE SANDIĞA GİDELİM” İFADESİNİ KULLANDI.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda tüm Konyalıları sandığa giderek oy kullanmaya davet etti. Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa gidelim” ifadesini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda tüm Konyalıları sandığa davet etti. Türkiye Yüzyılı’nın geleceği için her bir vatandaşın oyunun çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, “14 Mayıs’ta sizlerin destekleriyle milletvekilliği seçimlerinde önemli bir başarı elde ettik. Şimdi ise önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu var. Vatanını, milletini seven bir vatandaş olarak sizlerden çok önemli bir isteğim olacak; gelin hep birlikte 14 Mayıs’ı 28 Mayıs’ta tamamlayalım. Kazanacağımız zaferle 29 Mayıs İstanbul’un fetih gününü taçlandıralım. Türkiye’nin istikrar ve güvene ihtiyacı var. Ülkemizin aydınlık yarınları ve Türkiye Yüzyılı bizleri bekliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa gidelim” diye konuştu.