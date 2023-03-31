Atma Tıkla Projesinde 2023 yılının ilk ödülleri

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede Sıfır Atık Projesi çerçevesinde başlatılan Atma Tıkla Projesi ile verilen ödüller sahipleriyle buluşmaya devam ediyor.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Akşehir’de geliştirilen Atma Tıkla Projesi ile 2023 yılının ilk ödülleri olarak; 1 adet saç kurutma makinesi, 1 adet ütü, 1 adet scooter, 4 adet futbol topu, 1 adet basketbol topu ve 52 adet ekmek ödül olarak vatandaşlara verildi. Bu hafta da Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvurularını yapan vatandaşlara Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Yetkilisi Ozan Demireğen ile Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar tarafından hediyeleri takdim edildi. Başvuru yapan vatandaşlardan Musa Engin toplamış olduğu puanları, belediye ekmek satış büfelerinde ramazan pidesi ekmek olarak kullanırken, topladığı puanlarını ütü hediyesinde kullanmak isteyen Ufuk Terzi’ye de hediyesi verildi.