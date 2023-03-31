Akşehir Belediyesinden deprem bölgesine yardım kolisi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yardım ve destek çalışmalarına devam ediyor.

Depremin ikinci gününden itibaren deprem bölgesinde her türlü destek ve yardım çalışmalarını sürdüren Akşehir Belediyesi, bu kez de mübarek Ramazan ayı münasebetiyle deprem bölgesi Hatay’a bin adet gıda yardımı kolisi gönderdi. Ilgın Belediyesi tarafından da 500 adet gıda yardımı gönderilirken her 2 belediyenin yardım kolileri ortak araçlarla Hatay’a gönderildi.

Deprem felaketini yaşayan depremzedeler için hem deprem bölgesinde hem de Akşehir’e gelerek evlere yerleşen ve KYK’da kalanlara yardım ve desteklerini sürdürdüklerini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Yüzyılın felaketini yaşayan kardeşlerimize Akşehir Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle bin adet gıda yardımı kolimizi de bölgeye gönderdik. Ilgın Belediyemizin 500 adet ve Akşehir Belediyemizin de bin adet kolisi ortak araçlarla bu bölgedeki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bu felaketin yaralarını hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Depremzedeler için yardım ve desteklerini esirgemeyen Akşehirli hemşehrilerime de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.