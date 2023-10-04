Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül ayı ihracat verilerini açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Türkiye’nin ihracatı 2023 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 oranında artarak 22 milyar 670 milyon dolar oldu. Konya’nın Eylül ayında ihracatı da yüzde 12,1 artarak 328 milyon 312 bin 277 Dolar olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayında Konya, Türkiye ihracatının yüzde 1.70’ini gerçekleştirmiştir. Şehrimizin 2023 yılı Ocak - Eylül dönemini kapsayan 9 aylık ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 oranında artarak 2 milyar 508 milyon 272 bin Dolar’a ulaşmıştır. Bu rakama göre Konya en çok ihracat yapan şehirler listesinde 10. sırada yer almıştır. Eylül ayında Konya’nın tarihinin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirmesi memnuniyet vericidir. İhracatçı firma sayısı ile Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alan Konya’nın daha yüksek oranda ihracat artışı gerçekleştirmesi için firmalarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Konya’nın ihracatta yeni bir rekor kırmasına katkı sağlayan tüm tüccar, sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı kutluyorum” dedi.