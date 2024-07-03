Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2024 yılı Haziran ayı ve İlk 6 Aylık dış ticaret verilerini açıkladı. Ocak - Haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısı ihracat rakamlarına göre Konya ihracatını yüzde 5,5 artırarak 1,659 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye ihracatından yüzde 1,53 pay alan Konya il bazında 10. sırada yer aldı. Konya’nın Haziran ayı ihracatı yüzde 10,9 azalarak 232,9 milyon dolar oldu.

TİM tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,0 artarken aynı dönemde Konya'nın ihracatı yüzde 5,5 artarak 1,659 milyar dolara yükseldi. Haziran ayında iş günü eksikliğiyle oluşan düşüşe rağmen yılın ilk yarısında gerçekleşen olumlu ivmeyi daha da yukarı taşımak için Konya'nın küresel pazar payını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.