Konfor Mobilya, Avrupa’nın en büyük, katılımcı ve ziyaretçi sayısı en yüksek fuarlarından biri olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na 800 metrekare büyüklüğündeki standı ve ilk kez görücüye çıkacak koleksiyonlarıyla katılmaya hazırlanıyor. 2025 koleksiyonu ile global trendleri yansıtan; mobilya sektöründe yenilikçi tasarımı ve üstün kalite anlayışını bir araya getiren Konfor Mobilya “Kendini Konfor’a Bırak” mottosu ile tüm sektör profesyonellerini ve tüketicileri standına davet ediyor.

Konfor Grup İcra Kurulu Üyesi Akın Can, IIFF, mobilya sektörünün global trendlerini belirleyen en önemli platformlardan biri olduğunu belirtti. Eşsiz ve yenilikçi koleksiyonlarıyla fuarda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Can, “IIFF fuarı her yıl olduğu gibi bu yılda, sektörümüzün dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olmaya devam edecek. Konfor Mobilya olarak biz de bu fuarda ülkemizi ve sektörümüzü en iyi şekilde temsil ederken yepyeni koleksiyonlarımız ve marka gücümüzle yatırımcı adaylarımıza cazip fırsatlar sunmayı hedefliyoruz.” diye konuştu. Can, tüm sektör profesyonellerini Konfor’un 8. salondaki 804/B numaralı standına ve Konfor Yatak markasının Salon 5, 529 numaralı standına davet ettiklerini de sözlerine ekledi.

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, bu yıl 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ve İFM İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile düzenlenen fuar, geçtiğimiz yıl 1000'in üzerinde katılımcısı ile 5 kıtadan, 152 ülkeden 25 bin 364'ü yabancı olmak üzere toplam 144 bin 196 ziyaretçi ağırlamıştı. Bu yıl yine Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ve İFM İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek IIFF’in ulusal ve uluslararası katılım ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü Faaliyete Başladı

1978 yılından bu yana mobilya sektöründe yenilikçi çözümler sunan Konfor Grup, İzmir Kemalpaşa’da açtığı Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü ile sektördeki öncülüğünü bir adım daha ileri taşıyor. 163 bin metrekarelik devasa bir alanda kurulan bu entegre tesis, Türkiye’nin en büyük mobilya üretim ve yaşam kampüsü olma özelliğini taşıyor. Konfor Park, yapay zekâ ve robotik teknolojilerin kullanıldığı modern üretim süreçleri ile öne çıkıyor. Tasarım merkezinin Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylandığı bu kampüste, malzeme seçiminden üretime kadar tüm aşamalarda doğaya ve insana saygı ilkesi gözetiliyor. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde Konfor, hem lokal hem de uluslararası pazarlarda sürdürülebilir tasarım ve üretim anlayışını benimsiyor. Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü, sadece bir üretim tesisi olmaktan öte, topluma değer katmayı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen bir vizyonla inşa edildi. Kampüste yürütülen “Kadın Gücüyle Konforlu Yarınlara” projesi, Konfor’un toplumsal sürdürülebilirlik alanındaki öncülüğünü pekiştiriyor. Bu proje, özellikle kadınların eğitim almaları ve ekonomik olarak güçlenmeleri için çeşitli eğitim programları ve istihdam stratejileri sunuyor. “Akdeniz tarzı konforlu yaşam”ı üç kıtaya yayarak, güzel yaşamayı seven insanların evlerine konfor katmayı amaçlayan Konfor Grup, bugün 32 ülkede, 34 farklı mağaza ile uluslararası arenada adından söz ettiriyor.