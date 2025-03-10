Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş.’nin distribütörlüğünde faaliyetlerine devam eden Komatsu, konfor ve ekonomiyi zirveye çıkaran teknolojilere sahip Komatsu PC950LC-11E0 paletli ekskavatörle, en zorlu şartların üstesinden geliyor. Üretim verimliliğinde yaklaşık 2 kat, yakıt tasarrufunda da %40’a varan avantajlar sunan Komatsu PC950LC-11E0, ağır tonajlı işlerin yoğun olduğu farklı maden sahalarının giderlerini düşürüyor.

Paletli ekskavatör ailesinin en büyüklerinden

Komatsu’nun iş makineleri kategorisindeki en büyük paletli ekskavatörleri arasında yer alan PC950LC-11E0, güçlendirilmiş alt takımı, bomu, armı ve kovasıyla yüksek performans sunuyor. %100 Komatsu üretimi olan komponentler, birbiriyle kusursuz uyum içinde çalışarak; verimlilik ve dayanıklılık aynı anda sağlanabiliyor. Komatsu PC950LC-11E0’daki kule dönüş sistemi, tamamen hidrostatik ve ekipman hidrolik hattından bağımsız, ayrı bir hidrolik pompa ile iki kule dönüş motorunu besliyor. Bu sayede daha hızlı kule dönüş hızı elde ediliyor ve aynı zamanda kule freni devreye girdiğinde motora destek olarak yakıt tüketimini düşürüyor.

Operatör konforunda yeni dönem

Komatsu’nun lisanlı SpaceCab kabini, zorlu koşullarda çalışan operatörlerin güvenliği ve konforunu en üst düzeye taşıyor. Panoramik görüş sağlayan kabin, yüksek dayanımlı çelik boru çerçevesi ve darbe emici noktaları ile yüksek çalışma güvenliği sağlıyor. Operatörlere, tamamen ayarlanabilir kolçaklara sahip, hava süspansiyonlu, yüksek arkalıklı ve ısıtmalı koltuk ile verimli bir çalışma ortamı sunuyor.

Komatsu PC950LC-11E0, standart radyoya ek olarak, harici cihazları bağlamak ve kabin hoparlörlerinden müzik çalmak için yardımcı bir girişe de sahip. Kabinde ayrıca iki adet 12 voltluk bağlantı noktası bulunuyor. Ataşmanların güvenli ve hassas şekilde çalıştırılması için 3 düğmeli kontrollere sahip, ayarlanabilir PPC bilek kontrol kolları da mevcut.

3 farklı çalışma modu

Komatsu PC950LC-11E0, operatörlere 3 farklı çalışma modu sunuyor. Bunlar sırasıyla; “Ekonomik Mod”, “Güç Modu” ve “Ultra Güç Modu”. Bu sayede işin hacmine veya zorluğuna bağlı olarak operatörlerin kolaylıkla kendileri için uygun çalışma modunu ayarlayabilmesine olanak tanıyor. Komatsu PC950LC-11E0, geniş kova kapasitesi sayesinde, işletmelerin zamandan ve yakıttan tasarruf etmelerine büyük ölçüde yardımcı oluyor.

Bakım kampanyaları ile avantajlı

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., iş makinelerinin sahada kesintisiz olarak çalışmalarına imkân sağlayan bakım kampanyaları ve yetkili servis hizmetleri ile, müşterilerine Komatsu sahibi olmanın ayrıcalıklarını hissettirmeye devam ediyor. Japon dünya devi Komatsu, makine performanslarını kusursuz seviyede tutmak ve beraberinde birçok avantajı sunmak amacıyla satış sonrası hizmetlerde devam eden 3 ayrı kampanyasını, 30.06.2025 tarihine kadar uzattı. Bu kapsamda; “Hidrolik Pompa Revizyon Kampanyası”, “Motor Revizyonu Kampanyası” ve “Komatsu Enjektör Kampanyası” ile Komatsu iş makinelerinin ömrü, orijinal yedek parçalarla uzuyor ve ilk günkü verimlilik korunmuş oluyor.

Komatsu’nun yaygın yetkili servis ağı

Yaygın yetkili servis ağı ile Komatsu iş makinelerinin kesintisiz çalışmasını sağlayan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., hayata geçirdiği satış sonrası kampanyaları ile ürünlerinin uzun yıllar ilk günkü gücü, performansı ve sağlamlığı korumasını sağlıyor; en uygun fiyatlar ve kampanyalarla iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor.