Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş.’nin distribütörlüğünde faaliyetlerine devam eden Komatsu, madencilik ve tünel açma sektörlerinin önde gelen makine üreticilerinden Alman GHH Group GmbH’ı (GHH) devralma sürecini tamamladığı gibi yeni ürün ve hizmetlerini iş ortakları ile buluşturuyor. Marubeni Dağıtım ve Servis, Komatsu markalı ilk yer altı kamyonları ve yer altı yükleyicileri için sipariş alımlarına başladı. Marubeni Dağıtım ve Servis’in, maden müşterilerine özel satış ve satış sonrası hizmetlerini de barındıran tekliflerle sunulan yeni ürünlerinde komponent garantisi, lokal olarak hazırda bulundurulan yedek parça stokları ve operatör eğitimleri gibi avantajlar sağlanıyor.

Burçak Birand: “Komatsu’nun kanıtlanmış dayanıklılığını yer altı madenciliğine de taşıyoruz!”

İş ortaklarının farklı ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitliliğini yer altı maden sektörüne doğru genişlettiklerini belirten Marubeni Dağıtım ve Servis İş ve Maden Makinaları COO’su Burçak Birand, “Marubeni Dağıtım ve Servis’in satış ve satış sonrası hizmetlerindeki güçlü kadrosu ve Komatsu’nun yeni maden ürünleri ile Türkiye’deki madencilik faaliyetlerinin hızlanmasında verimli ve sürdürülebilir bir büyümeye katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. 42 yıldır Türkiye distribütörü olduğumuz Komatsu’nun yer üstü ve yüzey madenciliğinde kanıtlanmış kalitesi ve dayanıklılığını, yeni ürünlerimizle yer altı madenciliğine de taşıyoruz” dedi.

Burçak Birand: “Kişiselleştirilmiş finansal çözümler oluşturuyoruz”

Yer altı madencilik sektöründe sağladıkları özel hizmetlerle sözlerini sürdüren Marubeni Dağıtım ve Servis İş ve Maden Makinaları COO’su Burçak Birand, “Türkiye’deki yer altı maden sektörüne en uygun ürün ve hizmetleri sunabilmek için deneyimli kadromuza ve temsil ettiğimiz markaların kalitesine güveniyoruz. Yeni ürünlerimizin iş ortaklarımıza uygunluğunu deneyimlemek için üretici firmalarla beraber demolar gerçekleştiriyor, ürün ile kullanıcı uyumunu sağlandıktan sonra kişiselleştirilmiş finansal çözümleri de oluşturarak siparişlerimizi tamamlıyoruz. Sahaya ve yapılacak işe özel bu yaklaşımımız sayesinde iş ortaklarımızın kazanımları artıyor. Bu yaklaşım ile yeni Komatsu yer altı maden ürünlerimizin kısa zamanda sektörde büyük ilgi göreceğine inancımız tam” dedi.

İsmail Öner: “Satış sonrası hizmetlerde iş ortaklarımıza kesintisiz hizmet sunuyoruz!”

Marubeni Dağıtım ve Servis’in satış sonrası hizmetlerindeki kanıtlanmış güvenilirliğini yer altı madencilik sektöründe de sürdüreceklerini belirten Marubeni Dağıtım ve Servis İş Makinaları Satış Sonrası Hizmetler Ülke Müdürü İsmail Öner, “İş ve maden makinelerinde müşteri odaklı yaklaşımla sürdürdüğümüz satış sonrası hizmetlerimizi yer altı madenciliğine de aktarıyoruz. Zorlu çalışma koşullarında yer altı makinelerinin kesintisiz çalışması için haftada 7 gün hizmet veriyor, iş ortaklarımızın en önem verdiği konulardan birini karşılıyoruz. Uzun yıllardır bakım paketlerimizi tercih ederek orta ve uzun vadede öngörülebilir masraflarını yönetebilen iş ortaklarımızdan aldığımız olumlu geri bildirim ile, yer altı kamyonları ve yer altı yükleyicilerinde de bu avantajları sunuyoruz” dedi.

Yeni Komatsu yer altı makinelerinin sipariş alımları başladı

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğündeki ilk Komatsu yer altı kamyonu çalışmaya başlarken, bu ürün 20 tonluk taşıma kapasitesi, 209 kW’lik güçlü ve çevreci Cummins QSB6.7 motoru ile öne çıkıyor. Komatsu’nun yeni yer altı kamyonları, ilk aşamada HX20, HX30 ve HX45 olarak; 20 ile 45 ton arasında taşıma kapasiteleri sunuyor. Dar kesitlerdeki esnek hareket kabiliyetleri ve kanıtlanmış teknolojileri ile sorunsuz bir yapı sergileyen yer altı kamyonları, yükleme-boşaltma performansındaki üstünlükleri, salınımlı artikülasyon sayesinde de optimum çekiş ve daha yüksek sürüş konforu sağlamaları ile de öne çıkıyorlar. Komatsu yer altı kamyonları, DPF filtrelerini barındıran çevreci motorları ile düşük yakıt tüketimi ve işletme maliyetleri de sunarak maden işletmecilerinin verimliliğine katkı sağlıyor.

Komatsu, yeni yer altı yükleyicilerinde de ilk etapta 7, 11 ve 15 tonluk seçenekler sunuyor. Sınıfının en iyi güç/ağırlık oranlarını sunan Komatsu yer altı yükleyicileri (LHD), asırlık tecrübeyi modern teknolojilerle birleştirerek iş ortaklarıyla buluşturuluyor. GET ile özelleştirilmiş kova seçenekleri ve damperli kamyonların yüklenmesi için optimize edilmiş Z-link kollar, Komatsu yer altı yükleyicilerinin öncelikli tercihler arasına katılmasını sağlıyor.

Yer altı madenciliğinde kanıtlanmış dayanıklılık

Komatsu, farklı ihtiyaçları karşılayan ürünleri iş ortaklarına sunmaya devam ediyor. Komatsu yer altı kamyonları, yüksek kapasiteli klima, otomatik yağlama, otomatik yangın söndürme, geri görüş kamerası ve damper kapağı gibi çok sayıda ekipmanla donatılabiliyor. Sağlam ve dayanıklı yapıdaki yer altı kamyonlarının günlük, rutin bakımları çalışma sahasında 7/24 yapılabiliyor. Bu sayede operatörler, zorlu yer altı koşullarında daha az efor sarf ederek işlerine odaklanabiliyor.

Komatsu’nun yaygın yetkili servis ağı

Yaygın yetkili servis ağı ile Komatsu iş ve maden makinelerinin kesintisiz çalışmasını sağlayan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., hayata geçirdiği satış sonrası kampanyaları ile ürünlerinin uzun yıllar ilk günkü gücü, performansı ve sağlamlığı korumasını sağlıyor; en uygun fiyatlar ve kampanyalarla iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor. Komatsu, maden müşterilerine özel olarak haftanın 7 günü aralıksız satış sonrası hizmeti veriyor.