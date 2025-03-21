Komatsu, dünya çapında dünyanın en büyük iş ve maden makinesi buluşmalarından biri olan Bauma’da, en son yeniliklerini ve vizyoner geleceğini katılımcılara özel etkinliklerle sergilemeye hazırlanıyor. 7.500 metrekarelik stant alanında bugünün ve yarının zorluklarına yönelik makine, çözüm ve hizmetleri sergileyecek olan Komatsu, Bauma’da 13 yeni makine tanıtıyor.

Bauma’da Komatsu’dan yenilik yağmuru!

Komatsu’nun yeni modelleri arasında PC220LCi-12 paletli ekskavatör öne çıkıyor. Akıllı Makine Kontrolü (IMC 3.0) teknolojisinde 10 yılı aşkın deneyime sahip olan Komatsu, yeni ürünü ile benzersiz üretkenlik ve verimlilik sunuyor. Tamamen yenilenen kabin tasarımı sayesinde operatör konforu en üst seviyeye çıkarılırken, bağlantı çözümleri de dijital şantiye dönüşümünü kolaylaştırıyor.

Komatsu tarafından geliştirilen ve Komatsu’nun Almanya Hannover tesisinde üretilen WA475-11 ve WA485-11 lastikli yükleyiciler, Bauma 2025’in önemli yeniliklerinden diğer ikisi. WA Serisi’nin yeni ürünleri, yüksek torklu motorları ve HMT şanzımanları ile üstün güç ve yakıt verimliliği sunuyor. Genişletilmiş yükleme kapasitesi ve büyük hacimli kovalarına ek olarak yeni nesil emisyon standartları kolaylıkla karşılanıyor.

Komatsu’nun daha büyük lastikli yükleyiciler kategorisinde, 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından lanse edilen WA700-8 de Bauma 2025’te sahneye çıkıyor. Komatsu’nun “Nazik Devi” WA700-8, konforlu kabini, benzersiz güvenlik ekipmanları, rakipsiz gücü, dengeli sürüşü, yüksek taşıma kapasitesi ve kova hacmi ile kusursuz çevresel görüş özellikleri sayesinde her operatörü heyecanlandıran özellikle sunuyor. Komatsu WA700-8, 60 ton kapasiteli HD605-10 yol dışı kamyon ile birlikte dinamik bir canlı gösteri de sergileyecek.

Komatsu ayrıca PC7000-11E elektrikli hidrolik maden ekskavatörünü de canlı gösterimde sunacak. Komatsu Almanya Madencilik Bölümü (Düsseldorf) tarafından geliştirilen bu ürün, elektrikli makinelerin düşük karbon ayak izi ile dizel makinelerin güçlü kazma gücünü birleştiriyor.

Madencilikten kentsel alanlara Komatsu, 4 tonluk mini yükleyici ve 5 tonluk paletli kompakt yükleyici modellerini de Bauma 2025’te tanıtıyor. Ayrıca, orta boy tekerlekli ekskavatörler ile küçük makineler arasındaki boşluğu dolduran 7,5 tonluk sıfır kuyruk midi ekskavatör de fuarda ziyaretçiler ile buluşuyor. Bu kompakt makineler, her türlü ataşman ile kolay ve hassas çalışma, olağanüstü zemin tutuşu ve şehir içi ortamları uygun boyutlar sunuyor.

Elektrikli makine serileri ve çözümleri

Elektrikli makinelerden oluşan özel bir sergi alanı hazırlanan Bauma 2025’te, Komatsu da bu alana özel ürünler hazırladı. PC33E-6, PC20 Electric ve PC26 Electric modelleri bu kapalı alanda canlı demo gösterileri sergileyecek.

Bu bölümde ayrıca PC138E-11 ve PC210LCE-11 gibi konsept makineler de tanıtılacak. Ziyaretçiler, sessiz çalışma, düşük titreşim ve 0 emisyonun avantajlarını deneyimleyebilecek.

Ayrıca Komatsu, sektör liderleriyle iş birliği yaparak elektrikli şarj çözümlerini de sergileyecek.

Akıllı sistemlerle de sahalarda verimlilik yönetimi artırılıyor

Komatsu, dijitalleşme konusunda “Smart Construction”, “Smart Quarry” ve telematik çözümlerini tanıtıyor. Bu sistemler, gerçek zamanlı izleme, öngörülebilir bakım ve gelişmiş analiz araçları ile makinelerin performansını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu teknolojiler arasında;

· 3D Makine Yönlendirme Sistemi,

· Yapay zeka destekli nesne kaldırma özelliğine sahip Smart Construction Edge 2.0,

· OEM’den bağımsız “Smart Quarry” yönetim sistemi bulunuyor.

Ayrıca, Komatsu telematik uzmanları, makinelerin verilerini operasyonel verimlilik için nasıl kullanılabileceğini de ziyaretçilere aktaracak.

Williams Racing temalı ekskavatör

Komatsu’nun 2024 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’ndan itibaren ana partneri olduğu Williams Racing’e özel renklere boyanan paletli ekskavatör de Bauma 2025’te olacak. Komatsu HB365LC Hybrid paletli ekskavatör, Williams Racing renkleri ile teknoloji ve performansa olan ortak bağlılığı görsel olarak temsil ediyor.

Komatsu, Bauma 2025’te ilk kez, okyanusun derinliklerinden uzayın enginliğine kadar en zorlu şartlara karşı mücadeledeki ürün ve çözümlerini sergileyecek.