Aracısız Sistemle Tedarik Zinciri Kısaldı

Bursa’dan Türkiye’nin dört bir yanına yayılan ve uluslararası markalarla rekabet eden Köfteci Yusuf, doğrudan tedarik modelini yeniden devreye sokarak halkın desteğini arkasına aldı. Balıkesir, Ankara, Kırşehir, Aydın, Gaziantep, Malatya ve Bursa’daki besicilerden doğrudan alım yapan marka, fiyat avantajını müşterilerine yansıtarak kaliteli et ürünlerini uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

Bu sistem sayesinde, aracıların oluşturduğu maliyet yükü ortadan kaldırılırken hem üreticiler daha fazla kazanç sağlıyor hem de tüketiciler yüksek kaliteye daha düşük fiyatlarla ulaşabiliyor.

Hedefte Karalama Kampanyaları Var

Köfteci Yusuf’un bu yenilikçi hamlesi, bazı kesimlerin tepkisini çekti. Marka, karalama kampanyaları ve çeşitli sabotaj girişimleriyle karşı karşıya kalsa da üreticilerden ve halktan aldığı destekle yoluna kararlılıkla devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında çiftçiler ve besiciler, Köfteci Yusuf’un şubelerinde düzenledikleri etkinliklerle markanın yanında olduklarını gösterdi.

Besiciler, “Bu bağımsızlık mücadelesi sadece Köfteci Yusuf’un değil, üreticilerin ve halkın mücadelesidir. Karteller ve aracılar tarafından kontrol edilen sistemden kurtulmanın yolu, birinci elden tedarikçiyle tüketiciyi buluşturan bu tür modellerin çoğalmasından geçiyor” diyerek markanın misyonuna olan desteklerini dile getirdi.

“Kartellere Karşı Devletin Desteği Hayati”

Köfteci Yusuf’un sektöre getirdiği bu yenilikçi yaklaşım, ekonomik bağımsızlığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Besici birlikleri, devletin bu tarz girişimlere daha fazla destek vermesinin, üreticilerin ve tüketicilerin korunmasında kritik rol oynayacağını vurguladı. “Kartellere karşı verilen bu mücadele, yalnızca bir markanın mücadelesi değil, ekonomimizi daha dirençli hale getirecek bir sistemin temel taşıdır” açıklamalarıyla kamuoyunda yankı uyandırdı.

Ekonomiye ve İstihdama Katkı Sağlıyor

Yalnızca ekonomik modeliyle değil, açtığı yeni şubelerle de ekonomiye ve istihdama katkı sağlamaya devam eden Köfteci Yusuf, halkın teveccühü ve besicilerin desteğiyle büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Halkın Desteğiyle Güçlü Bir Duruş

Karalama kampanyalarına karşı dik duruşunu sürdüren Köfteci Yusuf, halktan aldığı destekle karteller ve aracılar karşısındaki mücadelesine devam ediyor. Türkiye’nin yerli ve milli markası, kaliteli ürünleri uygun fiyatla sunma misyonunu, üreticilerin ve tüketicilerin haklarını savunarak gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Köfteci Yusuf’un sektördeki bu bağımsızlık savaşı, Türkiye’nin üretici ve tüketici odaklı bir ekonomi modeline geçişinde önemli bir örnek teşkil ediyor.