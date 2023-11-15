Lojistik sektöründe çeşitli projelerle fark yaratan Hüner Global Lojistik, otomobil filosunu 30 adet %100 elektrikli Renault Megane E-Tech ile fosil yakıttan elektriğe dönüştürerek, çevreci ve öncü kimliği ile sektörde yine fark oluşturdu. Koçaslanlar Motorlu Araçlar da , Hüner Global Lojistik adına TEMA Vakfı aracılığı ile Burdur Akaçaköy Hatıra Ormanı için otuz adet ağaç fidanı bağışı yaptı.

Koçaslanlar ve Hüner Global Lojistik İş birliği

Hüner Global Lojistik, Türkiye’nin en çok satan lider markası Renault ve onun 17 yıllık başarılı temsilcisi Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ dan 30 adet Megane E-Tech aldı. Araçların teslimat töreni Koçaslanlar Showroomda gerçekleşti. Teslimat törenine HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Arda Hüner, Hüner Global Lojistik Genel Müdürü Ercan Kulaksız, Koçaslanlar Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Koçaslan, Lokman Koçaslan ve Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras ve Renault Mais Satış Bölge Koordinatörü Rüyan Avcıoğlu katıldı. Tören sırasında Hüner’e’ Koçaslan tarafından plaket takdim edildi. Koçaslan, Hüner ve HNR Lojistik gibi marka değeri yüksek, uluslararası faaliyetlerde bulunan bir grup ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti. Arda Hüner ise, “ Grup olarak çevreci yatırımlara devam edeceğiz. Bu dönüşüm bunun bir adımıydı. Diyerek Koçaslanlar ile olan iş birliklerinden memnuniyetini dile getirdi.

Ercan Kulaksız: “Sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz.”

40 yıllık otomotiv tecrübesiyle kendilerine destek olan Koçaslanlar ailesine teşekkür eden Kulaksız: “Fosil yakıt kaynaklarının hızla azalması ve küresel ısınma elektrikli araçlara yönelimi arttırmıştır. Hüner Global Lojistik olarak bu dönüşüme erken adım atarak, sahip olduğumuz çevreye saygılı olma misyonumuzu sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz.” Dedi. ”Gelişmiş teknoloji ve kullanıcı dostu donanımları ticari araçlarda olduğu gibi binek araçlarda da yakından takip ediyor ve onları kullanmayı tercih ediyoruz. Önümüzdeki iki yıl içinde şu anki toplam filomuzun yarısından fazlasını elektrikli çekicilerle değiştireceğiz . Ayrıca Ankara’da inşaatı devam eden lojistik kampüsümüzde, 1,5 KWh ‘lık güneş enerjisi santrali yapmaktayız.” diye ifade etti.

Didem Aras: “Elektrikli otomobil dönüşümü, tahminlerden hızlı gerçekleşiyor.”

Lojistik sektörünün duayenlerinden Hüner Global Lojistik ile yapmış olduğumuz iş birliğinden gurur duyduklarını ifade eden Aras: “Ülkemizde elektrikli otomobile dönüşüm tahminlerden çok daha hızlı gerçekleşiyor. Güçleşen ekonomik ve çevresel koşullar bu dönüşümün itici gücü oluyor. HÜNER de ülkemizde bu dönüşümün öncülerinden… Dönüşüm için tercih ettikleri Renault Megane E-Tech kendi segmentinin lideri, ayrıca tasarımı ile geleceğe göz kırpıyor. 60 KWH’ lık ince dizayna sahip batarya ile 450 Km menzile sahip. 160 KW/220 Bg elektrikli motor performansıyla 0 km’den 100 km’ye, 7.4 saniyede ulaşıyor.’ dedi. Ayrıca Aras, Hüner Global Lojistik’in çevreci dönüşümünü onlar adına TEMA Vakfı aracılığıyla ,Burdur Akçaköy Hatıra Ormanı’na 30 adet fidan bağışı yaparak desteklemek istediklerini ifade etti.