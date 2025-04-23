Şirket, bu anlamlı günde hazırladığı konsept videoda, otomotiv sektöründeki günlük rolleri çocuklarla canlandırarak, geleceğin mimarları olan çocukların hayatın her alanında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Videoda yer alan ve Koçaslanlar Motorlu Araçlar bünyesinde görev yapan çalışanlara ait çocuklar, 23 Nisan’a özel olarak, bir günlüğüne anne ya da babalarının yerine geçerek onların işlerini deneyimlediler. Satış danışmanından servis personeline kadar pek çok görevi üstlenen çocuklar, gerçek showroom ortamında bayramı keyifle ve anlam dolu bir şekilde kutladılar. Böylece hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadılar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “23 Nisan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramdır. Biz de bu özel günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, hayatın her alanında var olduğunu göstermek ve onların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Hazırladığımız video ile hem onların hayal gücüne hem de gelecekte üstlenecekleri önemli rollere dikkat çekiyoruz.” dedi.

Videoda, bir müşterinin yerini çocukların aldığı kurgusal bir senaryo üzerinden ilerlenirken, satış danışmanından servis personeline kadar tüm görevler çocuklar tarafından canlandırıldı. Koçaslanlar showroom’unda çekilen video, 23 Nisan coşkusunu ve çocukların enerjisini izleyicilere neşeli ve duygusal bir dille aktarıyor.

Aras, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Renault ve Dacia markalarımızın geleceğe dönük vizyonuyla uyumlu şekilde, çocuklarımızın potansiyeline duyduğumuz güveni simgeleyen bu projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduk. Onlar sadece yarının değil, bugünün de önemli birer parçası. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.”

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, toplumsal değerlere verdiği önemi bu anlamlı projeyle bir kez daha ortaya koyarken, sosyal medya platformlarında yayınlanan video kısa sürede yoğun ilgi gördü.