Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü pozisyonuna, 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Burçun İmir’in atandığı duyuruldu. İmir, kurumun iletişim stratejilerinin geliştirilmesinin yanı sıra itibar, marka ve medya ilişkileri yönetimi, etkinlikler, sürdürülebilirlik ve ESG politikalarının oluşturulmasına yönelik faaliyetlere liderlik edecek.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, atamayı değerlendirerek, “İletişimin farklı alanlarında üstlendiği başarılı görevlerin ardından Topluluğumuza Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü olarak katılan Sayın Burçun İmir’e yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

1976 Ankara doğumlu Burçun İmir, 1998’de Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine 1995 yılında Turkish Daily News’te muhabir olarak başlayan İmir; 2008 yılına kadar Alman Haber Ajansı (DPA), CNN International, CNNTÜRK, Doğan Haber Ajansı (DHA), BBC Türkçe Servisi, Voice of America, Deutsche Welle, TV24 ve Habertürk TV’de muhabirlik, Orta Doğu Temsilciliği, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Yayın Yönetmeni Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2008-2019 yılları arasında Turkcell’de Kurumsal İletişim Müdürü, Aras Kargo’da İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Allianz Türkiye’de Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü olarak görev yapan İmir, 2019-2021 yıllarında kendi kurduğu danışmanlık şirketiyle sürdürülebilirlik, iletişim, marka, itibar ve yönetim danışmanlığı hizmetleri verdi. Aynı dönemde DasDas’ın Genel Koordinatörlüğü görevini de yürüttü. 2021 yılında Coca-Cola İçecek’te (CCI) çalışmaya başlayan Burçun İmir, son olarak Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi görevini yürütüyordu.