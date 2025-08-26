Reel sektörün temsilcilerinin bırakın yatırımı, üretimin bile çok zor olduğu bir dönemden geçtiğini söyleyen İpekyolusifed yönetim kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, "Acil nakit paraya ihtiyacımız var. Bunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerinde de görebiliriz ki yatırım iştahında ciddi bir gerileme gösteriyor, hatta yeni yatırımı her ne kadar gerileme eğilimine girse de enflasyon işletme sermayelerini de eritmeyi sürdürüyor. Bu gelinen noktada piyasada işletme sermayesine nakit takviyesi ihtiyacı hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda hatta alarm veriyor. Bu noktada nakit paraya ihtiyaç duyan KOBİ’ler bankalardan kredi arayışına girdiklerinde yüksek faizle veya Merkez Bankası’nın kredi artış hızı sınırlamasıyla karşılaştıklarından kredi alamıyor. Yaşanan bu sıkıntıların kısmen de olsa aşılması çok önemli bunu için, bir dönem ekonomik hayatın canlanması için finansal destek kaynağı olan Kredi Garanti Fonu (KGF) yeniden canlandırılmaya başlandı" dedi.

Geçtiğimiz 8-9 Temmuz tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği( TOBB) üyesi odaların mensupları için bir destek paketi daha açıldığını ifade eden Alim, "Tabii ki piyasa faizinin çok altında olan bu destek paketine KOBİ’lerden olağanüstü sayılabilecek bir talep geldi. Erzurum’ a toplamda 50 milyon verilen Nefes kredisi için KOBİ’lerden yoğun ilgi gördü ama birkaç gün içinde Kredi Limiti doldu. Özellikle KGF’nin, KOBİ’lerin finansmana erişememesinin başlıca nedeni, yüksek faiz oranları ve kredi maliyetleri. Krediye erişim teknik olarak mümkün olsa da faiz oranları nedeniyle işletmeler bu kaynakları kullanamıyor. Bu durum özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamaya çalışan küçük ölçekli işletmeler için hayati bir engel oluşturuyor. Bir diğer konu ise teminat sorunu ki hala devam ediyor. KGF’nin vermiş olduğu kredilerden Erzurum’da ki şirketlerin müracaatı ettiğinde birçok banka eski müşterilerden ziyade yenileri yararlandırmak istedikleriniz ve şirketlerin yararlanmaması için bankalar elinden geleni fazlasıyla yaptılar desek yeridir. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde ağırlığı KOBİ olan işletmelerin yüzde 71’i cirolarının yarısını kaybetti. ‘’KOBİ’lerimizin yüzde 80’i fatura, vergi ve SGK ödemelerinde erteleme; yüzde 77’si ise vergi indirimine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor ve finansal destek, kredi, çek ve borçlarında uzun vadede ertelenmesi gerekmektedir. Önce küçüğü düşün ilkesini hatırlatarak KGF kredilerin, ihtiyaç sahibi KOBİ’ lere zorlaştırılmadan verilmesi aksi takdirde zor durumda olan firmaların daha da zor duruma düşeceğini belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.