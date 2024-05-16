Kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında 130 sayfalık karar okunuyor.

Eski milletvekili Ahmet Türk hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Ali Ürküt 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklardan Altan Tan ve Ayhan Bilgen'in beraatına karar verdi.

- Bülent Parmaksız, Cihan Erdal ve Dilek Yağlı devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 16’şar yıl, “suç işlemeye tahrik” suçundan 4 yıl 6’şar ay hapis cezalarına çarptırıldı. Can Memiş, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan beraat etti, adli kontrol uygulaması kaldırıldı.

- Ayşe Yağcı, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklulukta geçen süre nedeniyle tahliyesine karar verildi. Aynı suçtan yargılanan Bircan Yorulmaz beraat etti.

- Ayla Akat Aka, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aka'nın, tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

- Figen Yüksekdağ hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 19 yıl hapsine, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- Emine Ayna hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası kararı verildi.