37 bin metrekarelik kıyı şeridi, 1,4 km sahil yürüyüş yolu, 3.632 şezlong kapasitesi, 26 bin metrekareyi aşan ortak alan ve 138 bin metrekarelik peyzajıyla Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesi; misafirlerine geniş, ferah ve dört mevsim kesintisiz tatil deneyimi sunmaya başladı.



Marmaris'te turizm artık dört mevsim sürecek

Türkiye turizm sektörünün son yıllardaki en büyük yatırımlarından biri olan Kızılbük Thermal Wellness Resort, Marmaris İçmeler'de kapılarını açtı. Uzun yıllar atıl vaziyette kalan bir turizm tesisine yapılan son dönemlerin en büyük yatırımı ile bölgede hayata geçirilen ve Marmaris'teki en donanımlı yeni tesis olma özelliğine sahip Kızılbük, yalnızca yaz aylarında değil, 12 ay boyunca tatil imkanı sunarak Türk turizmine yeni bir soluk getiriyor.



"30 yıl sonra yeniden hayat bulan bir kıyı: Kızılkum"

Marmaris'in İçmeler bölgesinde yer alan proje alanı yaklaşık 30 yıl boyunca metruk halde bekledi. Çalılık ve dağlık bir kıyı şeridinde konumlanan bu alan, Kızılbük Thermal Wellness Resort ile yeniden hayat buldu. Hizmete açılan turizm kompleksi, modern mimarisi ve sosyal alanlarının büyüklüğüyle Marmaris'in yeni yaşam ve tatil merkezi konumuna geldi.



37 bin metrekareyi aşan kıyı şeridi ve plaj alanları, açık ve kapalı alanlarda konumlandırılmış 3 bin 632 şezlong kapasitesiyle, misafirlere yılın her döneminde ferah, kesintisiz tatil imkanı sunan Kızılbük Thermal Wellness Resort Marmaris'e ayrı bir hareketlilik getirdi.



Açık havuzlar, geniş teras kullanımlarıyla birlikte 4.000 metrekareyi aşarken, yalnızca çocuklara özel tasarlanan 3 bin 500 metrekarenin üzerinde açık ve kapalı oyun alanına sahip devremülk ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılandı. Tesis bünyesindeki 1,4 kilometre uzunluğunda sahil yürüyüş yolları, 26 bin metrekareyi aşan ortak alan ile 138 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesi, misafirlere hem geniş hem de ferah bir tatil imkanı sunuyor.

Konaklama ve deniz tatilinin yanı sıra tesis bünyesindeki 10 bin 500 metrekarelik Aqua & Macera Parkı, çocuklar için özel oyun alanları ve yetişkinler için geniş sağlıklı yaşam alanlarıyla her yaş grubuna hitap eden Kızılbük Thermal Wellness Resort, misafirlerine yılın her döneminde hem dinlendirici hem de hareketli bir tatil alternatifi sunuyor.



"Peyzaj ve çevre duyarlılığı"

Projede yalnızca yapılaşmaya değil, çevresel düzenlemelere de büyük önem verildiği belirtilirken, projede peyzaj alanının 138 bin metrekarenin üzerinde olduğu ve 11 bini aşkın ağaç ve bitki ile donatıldığı kaydedildi. Ayrıca, enerji ve su tasarrufu sağlayan çevre dostu altyapı çözümleri ve atık su geri dönüşüm sistemleriyle tesisin doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaşam alanı olması hedeflendiği belirtildi.



"Marmaris'te artık kışın da turizm hareketliliği var"

Bugüne kadar daha çok yaz aylarıyla özdeşleşmiş bir turizm merkezi olarak bilinen Marmaris'te sonbaharla birlikte durağanlaşan turizm hareketliliği Kızılbük Thermal Wellness Resort içindeki termal olanaklar, spa & wellness merkezleri ve dört mevsim tatil konsepti ile yeniden canlandı. Yaşanan bu canlılık hem yerel esnaf hem de bölge ekonomisi için sürdürülebilir bir hareketliliğe vesile oldu.



"Muhafazakar aileler için yeni bir adres haline geldi"

Kızılbük Thermal Wellness Resort, Marmaris'te muhafazakar ailelerin de güvenle tatil yapabileceği ilk kapsamlı tesis olarak öne çıkarken, kadınlar koyu gibi ayrıcalıklı alanları ve her yaşa uygun sosyal donatılarıyla, bölgede önemli bir eksikliğin de kapatıldığı belirtildi.



"Ekonomiye ve istihdama yılın 12 ayı katkı"

Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede sezonluk değil yüzlerce turizm personeline de yıl boyu kalıcı istihdam oluşturuldu. Turizm kompleksinde alımlar yerel üreticilerden yapılırken , yıl boyunca süren turizm hareketliliği, Marmaris ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlıyor.



"Marmaris'in yeni çekim merkezi oldu"

Geniş kıyısı, zengin sosyal alanları, çevreye duyarlı yaklaşımı ve dört mevsim turizm imkanı sayesinde Kızılbük Thermal Wellness Resort, Marmaris'i yalnızca yaz aylarında değil, 4 mevsim cazibe merkezi haline getirdi. Türkiye'nin 12 ay turizm vizyonuna katkı sunan tesis hizmete açılması ile, Marmaris turizmi için yeni bir dönem açılmış oldu.