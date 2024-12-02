Kent genelinde son zamanlarda etkisini şiddetli bir şekilde gösteren kış mevsiminde ani hava değişimleri, vatandaşların hazırlıksız yakalanmasına sebep oldu. Mevsim geçişlerinden dolayı hastalanan bazı vatandaşların, hem şifa bulmak için hem de vücutlarını sıcak tutmak için pekmez ve tahin kullanımını artırdığı öğrenildi. Eskişehir'de pekmez ve tahin satıcısı Ahmet Ünlü, pekmezin en çok kansızlığa iyi geldiğini, tahinin ise vücuttaki toksinleri atmada büyük bir rol oynadığını ifade etti.



“Vatandaşlar en çok üzüm pekmezini tercih ediyorlar”

Yaklaşık 35 yıldır pekmez ve tahin satışı yapan Ahmet Ünlü, vatandaşların kış mevsiminin gelmesi sebebiyle yeni yeni pekmeze alıştıklarını ifade ederek, “Pekmez olarak 4 çeşit pekmezimiz mevcut. Üzüm, dut, keçiboynuzu ve pancar pekmezlerimiz var. Pancar pekmezi, daha ziyade yöresel İnönü İlçesi ve Bozhüyük'ün köylerinde yapılıyor. Kış sezonunda vatandaşlar pekmeze yeni yeni alışmaya başladı. Tüm pekmezlerimize kış ayının gelmesi sebebiyle büyük bir rağbet var ama bunlar içerisinde tabii vatandaşlar en çok üzüm pekmezini tercih ediyorlar” dedi.



“Pekmez limon ile karıştırıp içilirse öksürük krizleri son bulur”

Başta üzüm olmak üzere pekmezin en çok kansızlığa iyi geldiğini ve ısıttığını belirten Ünlü, “Hele ki pekmez limon ile karıştırılıp içilirse öksürük krizleri son bulur ve iltihapların geçmesine yardımcı olur. Boğaz ağrısı ve kaşıntıya da çok iyi gelir. Tahinin de aynı zamanda vücuttaki toksinleri atma özelliği vardır. Bağışıklığı güçlendirir ve kolesterol seviyesini düşürmesiyle bilinir. Bu sene halkın tahine olan ilgisi de geçen seneye göre 2-3 misli artış gösteriyor. Bunun yanında tabii keçi boynuzu pekmezi de bağırsak tembelliği başta olmak üzere birçok hastalıklara iyi gelmektedir. Aynı zamanda dut pekmezi ve pancar pekmezinin faydaları da saymakla bitmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da onaylamış olduğu pekmezler hiçbir katkı maddesi bulundurmuyor, yüzde yüz doğal” şeklinde konuştu.