Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürürken, özellikle beyaz et sektöründe yeniden kapsamlı inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, yaz mevsimiyle birlikte yükselen tüketici talebinin bazı işletmeler tarafından fiyat artışı gerekçesi olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada gerçekleştirdiği denetimlerde elde edilen bulgular, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 49’uncu toplantısında ele alındı. İncelemeler sonucunda, ulusal ve yerel ölçekte faaliyet gösteren bazı marketlerin beyaz et ürünlerinde haksız fiyat artışına gittiği tespit edildi.

Kurul, söz konusu işletmelere toplam 10,1 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Bakanlık açıklamasında, üretimden perakende satışa kadar uzanan tedarik zincirinin tüm halkalarının yakından takip edildiği vurgulanarak, tüketicilerin mağduriyetine yol açabilecek olağan dışı fiyat hareketlerine karşı gerekli idari tedbirlerin alınmaya devam edeceği belirtildi.