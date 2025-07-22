Kira ve Konut Fiyatlarında Hızlı Yükseliş

2025 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 39.738 TL’ye ulaştı. Kiralar ise ortalama 20 bin TL seviyelerine çıktı. Özellikle büyük şehirlerde bu rakamlar 30 bin TL’yi aşarken, diğer büyük illerde de 25 bin TL civarında seyrediyor. Bu durum, ev sahibi olmanın büyük bir kesim için ulaşılması güç bir hedef haline geldiğini ortaya koyuyor.

Avrupa'da Kiracılık Oranında İlk Sıralardayız

Türkiye’de kiracı oranı son yıllarda hızla yükseldi. Güncel verilere göre, kiracılık oranı %28,2 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, Türkiye’yi Avrupa’da kiracı oranı en yüksek ülkeler arasına taşıyor. Türkiye; İsviçre ve Almanya gibi ülkelerin ardından, Lüksemburg ile birlikte üst sıralarda yer alıyor.

Konut Sahipliği Oranı Geriliyor

Geçmiş yıllarda yüzde 61 seviyesinde olan konut sahipliği oranı günümüzde %56’ya kadar düşmüş durumda. Bir başkasının evinde, kira ödemeden yaşayanlarla birlikte fiili sahiplik oranı %71’e yaklaşsa da, tapulu ev sahipliği oranında gerileme dikkat çekiyor.

Zengin Ülkeler Daha Fazla Kiracı Barındırıyor

Avrupa genelindeki eğilimler, gelir seviyesi yükseldikçe konut sahipliği oranının azaldığını gösteriyor. Zengin ülkelerde kiracılık daha yaygınken, mülkiyet oranı genellikle düşük gelirli ülkelerde daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Bu durum, konut ediniminin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel faktörlerle de şekillendiğini gösteriyor.

Türkiye’de Yapısal Değişim Etkili

Kırsaldan kente göç, uzayan yaşam süresi, miras devrindeki gecikmeler ve genç neslin ev sahibi olmayı ertelemesi gibi sosyolojik faktörler, konut sahipliği üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu gelişmeler, konut politikalarının oluşturulmasında yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal dinamiklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ortaya koyuyor.