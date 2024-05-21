Yapı sektörü profesyonelleri, sektörün yenilikçi startup’ı InSuppliers tarafından düzenlenen networking etkinliğinde bir araya geldi. Yeni iş birliklerinin ve depreme dayanıklı yapılaşma için kamu-özel sektör güç birliğinin ana gündem konusu olduğu inSuppliers İnşaat Sektörü Profesyonelleri Buluşması, 20 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Fairmont Quasar’da düzenlendi. Sektörün öncü firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğe, sektörün önde gelen yatırımcı ve taahhüt firmaları, farklı sektörlerin inşaat grupları, mimarlık ofisleri, ürün ve hizmet sağlayıcıları, sektörün dönüşümüne öncülük eden sivil toplum kuruluşları ve danışmanlık şirketleri ile üniversitelerin öğrenci kulübü temsilcileri katıldı. B2B oturumlarında yenilikçi ürün ve hizmetlerin paylaşıldığı etkinlik, zengin bir iletişim ve iş birliği ortamı sundu.

50 bin riskli bağımsız birimi yerinde dönüştürecek

Etkinlikte bir konuşma yapan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'u deprem dirençli bir kent haline getirmek için KİPTAŞ’ın yaptığı çalışmaları ve planlamaları paylaştı.

İstanbul’daki riskli yapıların dönüşümüne ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Ali Kurt, "Söz verdiğimiz gibi, en büyük önceliğimiz kentsel dönüşüm olacak. Riskli yapılarda oturan vatandaşların evlerini inşaat maliyetine dönüştürmeyi taahhüt ediyoruz. Tek şartımız, aralarında uzlaşmaları. İstanbul Yenileniyor projemiz kapsamında vatandaşlarımızın herhangi bir aracı olmadan online başvurabilecekleri ve anahtar teslimine kadar her aşamayı takip edebilecekleri bir sistem hazırladık. Vatandaşlarımızdan 33 bine yakın başvuru aldık. Bu, yaklaşık 480 bin riskli bağımsız birim demek. Tek bir blok ya da tek bir yapı demeden, yıkıp yeniden inşa sürecindeyiz. Bu yapıların büyük çoğunluğu, bir kepçe darbesiyle yıkılabilecek nitelikte. Bunlara çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu şekilde 50 bin riskli bağımsız birimi yerinde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Mahalle aralarında bu inşaatları yapmak maddi ve manevi olarak çok zor olsa da vatandaşın uzlaştığı her yerde çözüm üretmeye hazırız. "dedi.

Uzlaşısı sağlanmış riskli yapılar, sektör temsilcilerinin sorumluluk almasını bekliyor

Ali Kurt, toplantıda sektör temsilcilerine çağrıda bulunarak şöyle konuştu: “İstanbul Yenileniyor kapsamında ciddi bir envanterimiz oluştu. Bu sistem, sektör temsilcilerine hazır iş ortamı sunuyor. Uzlaşısı sağlanmış, dönüşüm bekleyen riskli yapılar, sektör temsilcilerinin deprem dirençli bir İstanbul için sorumluluk almasını bekliyor. Güç birliği yaparak, iyi bir sinerji yakalarsak İstanbul'u çok hızlı bir şekilde dayanıklı hale getirebiliriz. Sektörü, süreçlerimize paydaş olmaya, kentsel dönüşümde daha fazla yer alarak İstanbul Yenileniyor sistemimize katılmaya davet ediyorum.” dedi.

Sürece paydaş olan herkese pozitif ayrımcılık yapacağız

Ali Kurt konuşmasında “Yakın zamanda sektör temsilcilerine, özellikle de yüklenici firmalara yönelik çağrılar içeren çok ciddi bir kampanya başlatacağız. Bu sürece paydaş olan herkese pozitif ayrımcılıkta bulunacağız.” dedi.

Sektörü bir araya getirerek elimizi taşın altına koyduk

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan inSuppliers Kurucusu Yüksek Mimar Güliz Fiş ise şunları söyledi: “InSuppliers olarak Ocak ayındaki ilk etkinliğimizde, sürdürülebilirliğe ve yenilikçi teknolojilere odaklanmıştık. Bu buluşmamızda ise İstanbul’un depreme dirençli bir kent haline getirilmesini hızlandırmak için kamu-özel sektör iş birliğini gündeme taşıyoruz. Sayın Ali Kurt’a katılımı için çok teşekkür ediyoruz. Bu değişimin bir fırsat olarak ele alınarak, İstanbul’un, aynı zamanda sürdürülebilir, akıllı bir kent ve sünger şehir olarak da planlanması için çağrı yapmak istiyorum.

Sektörü çok yönlü olarak buluşturan bir dijital platform olarak bu buluşmaları, birlikte değer üretme ve farkındalık yaratma aracı olarak görüyor, sektörü bir araya getirerek biz de elimizi taşın altına koymuş oluyoruz. inSuppliers olarak, inşaat sektöründe profesyonel ve sürdürebilir bir iletişim ağı oluştururken hem iş modelimiz hem sunduğumuz değer önerisi ile hem de etkinliklerimiz aracılığıyla sektörel iş birliğini artırmayı ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Güliz Fiş, sektörün yenilikçi startup’ı ve dijital networking platformu inSuppliers hakkında şunları söyledi: “Sektörün yenilikçi bir oyuncusu olarak, inşaat sektörünü uçtan uca bir araya getiriyoruz. Bunu hem çevrimiçi platformumuzda hem de yüz yüze etkinliklerle yapıyoruz. Sektör için yurt içinde ve yurt dışında hem B2B hem B2C iş modelinde güçlü bir iletişim ağı sağlıyoruz. Sektör profesyonellerini kendilerini etkin ve açık şekilde tanıtabilecekleri, yeni iş fırsatları ve ortaklıklar yaratabilecekleri, etkili bir iletişim, pazarlama ve rekabet ortamı bulabilecekleri inSuppliers’a katılmaya davet ediyorum.” dedi.

Sektörden geniş katılım

Etkinlikte, 22 Yapı Tasarım, Bilgili Holding, Bim Marketler, CCN İnşaat, Daax Construction, Doğuş İnşaat, Ege Yapı, FB Group, Ghafari, Kalyon Holding, Kiptaş, Koton, Mars Group, Miller Holding, Nef, Oskad, Rem Mimarlık, Sembol İnşaat, Turner, Viridis, Yapı Merkezi gibi önde gelen yatırım ve mimarlık şirketlerinin yöneticileri, Agile8, Alumil, Autodesk, Ayrıntı Reklam, Blum, Deckon, Değişim Mimarı, Dodo Green, Petra Floor, Rockfon, Rogi Ahşap, Tingz, Unique Group, Uzbaş firmaları ile bir araya gelerek yeni projeleriyle ilgili işbirliği fırsatlarını konuştu.

Binat Mimarlık Medya Grubu stratejik ortaklığı ve Lebriz Akdeniz Danışmanlık İletişim ortaklığı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Akdeniz SMD, Doğal Malzeme ve Yöntemleri Derneği, Gyoder gibi sektöre yön veren kuruluşlar ile Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü, Pamukkale Üniversitesi İnşaat Topluluğu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü temsilcileri de yer aldı.