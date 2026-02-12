İddia, Meclis İstihbarat Komitesi’nde yapılan basına kapalı toplantıda paylaşılan bilgilerle gündeme geldi.

Muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Lee Seong-kweun, NIS’in son istihbarat değerlendirmelerini milletvekilleriyle paylaştığını belirterek, Ju-ae’nin artık “potansiyel varis” olmaktan çıkıp güçlü bir halef adayı olarak görüldüğünü ifade etti.

Resmi etkinliklerde dikkat çeken rol

NIS, Ju-ae’nin Kumsusan Güneş Sarayı ziyareti başta olmak üzere çeşitli resmi etkinliklerde sık sık kamuoyu önüne çıkmasını ve bazı devlet politikalarına dair görüş bildirdiğine ilişkin işaretleri bu değerlendirmeye dayanak gösterdi. Daha önce eğitim sürecinde bir varis olarak tanımlanan Ju-ae’nin konumunun son gelişmelerle birlikte güçlendiği kaydedildi.

İstihbarat servisi, Ju-ae’nin bu ay sonunda düzenlenecek Kore İşçi Partisi (WPK) kongresine katılıp katılmayacağının yakından takip edileceğini bildirdi.

“Kim, Trump’ı kışkırtmaktan kaçınıyor”

NIS, ABD-Kuzey Kore ilişkilerine dair de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. “Belirli koşullar sağlanırsa Kuzey Kore’nin ABD ile diyaloğa yanıt verme olasılığı var” denilen brifingde, Pyongyang yönetiminin ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerinden rahatsız olduğu ancak Başkan Donald Trump’a yönelik söylemlerinde temkinli davrandığı belirtildi.

Kim Jong-Un’un, Trump’ı provoke etmemek için kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerinden kaçındığı ifade edildi.

Kuzey Kore askerleri Kursk’ta: 6 bin zayiat

NIS, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri iş birliğine ilişkin de çarpıcı bilgiler paylaştı. Ukrayna savaşında Rusya saflarında yer alan yaklaşık 10 bin muharip asker ile bin istihkam personelinin Kursk cephesinde bulunduğu bildirildi. Yaklaşık 6 bin Kuzey Kore askerinin ise hayatını kaybettiği ya da yaralandığı açıklandı.

Geçen aralık ayında Kuzey Kore’ye dönen bin 100 askerin yeniden Kursk’a gönderilebileceği belirtilirken, Kuzey Kore ordusunun ağır kayıplara rağmen modern muharebe taktikleri konusunda tecrübe kazandığı ve Rusya’nın teknik desteğiyle silah sistemlerini geliştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Yeni dron birimi kuruldu

NIS ayrıca, Ukrayna güçlerince esir alınan 2 Kuzey Koreli askerin Güney Kore’ye iltica talebinde bulunduğunu duyurdu. Hükümetin süreci kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Pyongyang yönetiminin insansız hava araçlarına (İHA) odaklanan yeni bir askeri birim kurduğu ve seri dron üretimi için çalışmalarını hızlandırdığı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.