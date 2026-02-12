Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen vatandaşlar, fitrenin ne kadar olduğu ve kimlere verileceği sorularına yanıt arıyor.

2026 fitre bedeli ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun aldığı karara göre, 2026 yılı için fitre ve fidye bedeli 240 TL olarak açıklandı. Belirlenen bu tutar, bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı esas alınarak hesaplanıyor.

Fitre miktarı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimleri temel alınarak; buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm gibi temel gıda maddeleri üzerinden belirleniyor. Günümüzde ise bu ölçü, bir kişinin günlük gıda ihtiyacının parasal karşılığı üzerinden hesaplanıyor.

Fitre ne zaman verilir?

Fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla birlikte vacip olur. Ancak ihtiyaç sahiplerinin bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Ramazan ayı içinde verilmesi daha faziletli kabul edilir.

Bayram namazından önce verilmesi tavsiye edilir. Ancak bayramdan sonra verilmesi durumunda da borç düşer; yine de geciktirilmesi uygun görülmez.

Fitre kimlere verilir?

Fitre, Kur’an’da belirtilen zekât verilebilecek kimselere verilir. Bunlar genel olarak:

Fakirler (temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar)

Miskinler (geliri olup da geçinemeyenler)

Borçlular (borcu mal varlığını aşanlar)

Yolda kalmış kişiler

İhtiyaç sahibi öğrenciler

Fitre;

Anne, baba, dede ve ninelere

Çocuklara ve torunlara

Eşe

verilemez. Çünkü bu kişilerin geçimi zaten kişinin sorumluluğundadır.

Kardeş, amca, hala, teyze gibi akrabalara ise ihtiyaç sahibi olmaları halinde fitre verilebilir. Bu durum hem sadaka hem de akrabalık bağlarını güçlendirme açısından ayrıca önem taşır.

Diyanet’in belirlediği tutarın üzerinde fitre verilebilir mi?

Diyanet’in açıkladığı 240 TL, asgari fitre miktarıdır. Maddi durumu iyi olan kişiler, belirlenen tutarın üzerinde fitre verebilir. Hatta kişinin kendi günlük harcama düzeyi dikkate alındığında daha yüksek bir miktar vermesi tavsiye edilir.

Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre, herkes kendi ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak daha fazla yardımda bulunabilir. Önemli olan, ihtiyaç sahibinin gerçekten fayda göreceği bir miktarın verilmesidir.

Fitre kimler için verilir?

Fitre, kişinin:

Ergenlik çağına gelmemiş çocukları için

vermesi gereken bir ibadettir. Ergenlik çağına ulaşmış çocuklar ise fitrelerini kendileri verir.