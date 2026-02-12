Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları altyapıda hasara neden oluyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın saldırısı nedeniyle 27 Ocak’tan itibaren Druzhba petrol boru hattının Ukrayna’daki bölümünden Doğu Avrupa’ya Rus petrolü geçişinin askıya alındığını duyurdu. Sybiha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biliyoruz ki Macar tarafı, Druzhba boru hattı üzerinden Rus petrolü geçişinde yaşanan sorunlar nedeniyle tekrar şikayet etmeye hazırlanıyor. Onlara tek tavsiyemiz, bu fotoğraflarla Moskova’daki dostlarına gitmeleri olur. 27 Ocak’taki son hedefli Rus saldırısının ardından Druzhba boru hattı altyapısının yanması ve petrol geçişinin durması. Bu arada Macaristan, bunun için Rusya’ya hiçbir protesto yapmadı. Hatta Rusya kelimesini bile telaffuz edemediler. Çifte standardın en güzel örneği" dedi.



"Onlara gözlerini açmalarını öneriyoruz"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başlattığı andan itibaren güvenilir bir tedarikçi olmayı bıraktığına vurgu yapan Sybiha, "Bu saldırı tüm sorunların kaynağı. Ne yazık ki yıllardır süren bu gerçek Orban hükümeti için yeterli olmadı; hala bunu anlamadılar ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmediler. Onlara gözlerini açmalarını öneriyoruz" dedi.

Druzhba, Rusya’dan Ukrayna, Belarus, Polonya, Macaristan, Slovakya, Çekya ve Almanya'daki noktalara petrol taşıyor. Tüm kolları dahil olmak üzere boru hattı sisteminin toplam uzunluğu ise yaklaşık 5 bin 500 kilometre.