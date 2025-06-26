Kılıçdaroğlu, 30 Haziran’da yapılması planlanan kurultayın yargıya taşınmasının kendi girişimi olmadığını vurgulayarak, “Kurultay davasını açan ben değilim. Bu süreci ‘değişimci’ delegeler başlattı. Erdoğan’ın ‘şaibeli kurultay’ söylemine zamanında yanıt verilmemesinin bizi bu noktaya getirdiğini düşünüyorum” dedi.

“Mahkeme kararını tanımıyorum demek hukuken mümkün değil”

Davanın sonucunda, mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkması durumunda Özgür Özel’in genel başkanlığı düşebilir ve parti eski yönetime dönebilir. Bu ihtimali değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Mahkeme kararını ‘tanımıyorum’ demenin hukuki karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem kayyum atanması riski doğar. Bu da CHP’nin yapısına ve geleneklerine ters. CHP kayyuma teslim edilmez” ifadelerini kullandı.

“Özgür Bey ile oturur konuşuruz”

Kılıçdaroğlu, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile iletişiminde herhangi bir sorun olmadığını belirterek, “Şu an için konuşacak bir şeyimiz yok. Ama karar çıktıktan sonra ister ben davet ederim, ister kendisi arar; oturur ve durumu değerlendiririz” dedi.

“CHP vesayetle yönetilmez”

Medyadaki bazı yorumlara da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “CHP vesayetle yönetilmez. Ben görevi devrederken Özgür Bey’i uyardım. Ancak şu an karar almakta zorlandığını görüyorum. ‘Göreve gelse de yönetemez’ söylemlerini tebessümle karşılıyorum. 13 yıl boyunca partiyi kim yönetti?” diye konuştu.

“Parti barışmalı, ayrışma zamanı değil”

Olası bir görev kabulü halinde nasıl bir yönetim anlayışı izleyeceğine dair ise Kılıçdaroğlu, “Partinin önce barışması, bütünleşmesi gerekir. İnsanlar arasında kırgınlıklar olabilir ama bu dönemde ayrışma değil birlik olmalı” dedi.

“Kayyum riski partiyi çıkmaza sokar”

CHP’ye kayyum atanması senaryosunun partiyi derin bir krize sokacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Eğer görevi kabul etmezsem ve kayyum atanırsa, kurultayın ne zaman yapılacağı belli olmaz. Bu belirsizlik partiye zarar verir. CHP’nin DNA’sı ile oynanmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

“Muharrem İnce partimize dönmek istediğini söyledi”

Açıklamalarında parti içi temaslara da değinen Kılıçdaroğlu, “İl başkanları, örgüt yöneticileri sık sık benimle iletişime geçiyor, görüşmeye geliyorlar. Birkaç kez de Muharrem İnce ile görüştük. Partiye geri dönmek istediğini söyledi” dedi.

Son olarak, özel görüşmelerin medyaya sızdırılmasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Görüşmelerin içeriği izinsiz yansıtılıyor. Bu doğru değil. Ortaya atılan birçok bilgi yanlış ya da hiç yaşanmamış olaylar” diyerek sözlerini tamamladı.