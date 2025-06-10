Her Tarza Uygun Tişörtler

Kiğılı’nın yaz aylarında serinlik ve rahatlık sunan pamuk ve keten karışımı bisiklet yaka tişörtleri ideal hediye alternatifi arasında yerini alıyor, sportif görünümüyle modern babaların favorisi oluyor. Hafif yapısı ve sade şıklığı ile Kiğılı Polo Yaka tişörtler, yaz gardırobuna pratik ve her günün kurtarıcısı olarak ideal bir tercih sunuyor.

Zamansız Gömlekler

Zamansız tasarımı ve ütü gerektirmeyen non-iron kumaşıyla Kiğılı klasik yaka gömlekler, stil sahibi babalar için şıklık ve işlevselliği bir araya getiriyor. Kaliteli dokusu ve sade tasarımıyla hem iş hem günlük kombinlerin tamamlayıcısı niteliği taşıyor. Şıklığından ödün vermeyen babalar için kusursuz bir hediye alternatifi olarak öne çıkıyor. Kiğılı’nın modern dokunuşlarla yeniden yorumladığı keten gömlekler; doğal yapısı sayesinde cildin nefes almasını sağlarken, hafif ve rahat yapısıyla da yaz stiline ferah bir dokunuş katıyor. Günlük kombinlerden özel anlara kadar geniş bir kullanım alanı sunan bu gömlekler, babanıza güzel bir hediye alternatifi.

Pantolonlarda Rahatlık ve Şıklık Bir Arada

Kiğılı chino pantolonlar, babanıza şehir hayatında ya da iş ortamında birçok rengiyle rahatlıkla kullanabileceği seçenekler sunuyor. Beli ipli modeller ise modern ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. Kiğılı’nın pantolon koleksiyonu babanızın konfor beklentisini karşılayarak modern tarzına eşlik ediyor.

Yazın Vazgeçilmezi Bermuda Şortlar

Kiğılı bermuda şortlar, yazın enerjisini yansıtan canlı renkleri ve pamuklu kumaşıyla ferah bir kullanım sağlıyor. Hem şehirde hem tatilde rahatlıkla tercih edilebilen şortlar, estetik çizgileriyle babanıza özgürlük hissini ve şıklığı sunuyor.

Tamamlayıcı Aksesuarlar

Deri cüzdanlar, kemerler ya da parfümler Kiğılı aksesuar koleksiyonu ile hediye seçiminizi kişisel bir dokunuşa dönüştürüyor.

Avantajlı Fiyatlarla Şıklık İki Kat Güzel!

Kiğılı, Babalar Günü’ne özel sunduğu kampanyayla hediye seçimini daha da kolaylaştırıyor. İki ve üzeri ürün alımında, seçili ürünlerde %50’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında 2 adet tişört alındığında adet fiyatı yalnızca 499 TL, gömlek alındığında 799 TL pantolon alındığında 899 TL’ye düşüyor.

Babanıza bu özel günde yalnızca bir kıyafet değil, kendini özel hissettirecek bir deneyim sunmak istiyorsanız, Kiğılı mağazalarında yüzlerce seçenek sizi bekliyor.