. Kılıçoğlu, yeni görevine 26.08.2025 tarihi itibarıyla resmen başladı. Holding, otomotiv, perakende ve teknoloji sektörlerinde 25 yıla yakın yöneticilik tecrübesine sahip olan Kılıçoğlu, Kervan Gıda’nın global büyüme ve dönüşüm vizyonuna liderlik edecek.

Kılıçoğlu, Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamasının ardından aynı üniversitede MBA, Koç Üniversitesi’nde Executive MBA derecesi aldı. 2017 yılında Harvard Üniversitesi Advanced Management programını tamamladı. 2018 yılında “Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su” arasında gösterilen Kılıçoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

İş hayatına 1996 yılında Ford Otosan’da Finans departmanında başlayan Devrim Kılıçoğlu, 2005 – 2007 yılları arasında Londra’daki Ford Ar-Ge merkezinde proje müdürü olarak çalıştı. Ülkeye döndükten sonra Ford Otosan’da iş geliştirme, finans ve strateji departmanlarında görev yaptı. 2015 yılında Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş.’ye Mali işler ve Yatırımdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Kılıçoğlu, 2 yıl da Ticari Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2020 yılında şirketin CEO’su oldu. Koçtaş'taki liderliği süresince; e-ticaret, inovasyon, dijital dönüşüm, tedarik zinciri yönetimi, çalışan ve müşteri deneyimi odaklı birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdi.

Son olarak, Savunma Sanayi Teknoloji Sektöründe faaliyet gösteren Profen Teknoloji A.Ş.’de Strateji ve Finans’tan sorumlu başkan olarak görev yapan Devrim Kılıçoğlu, grubun uluslararası büyüme, yeni yatırımlar ve ortaklıklar, finans ve iş geliştirme stratejilerine öncülük etti.

Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı M. Şükrü Başar, atamayla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Devrim Kılıçoğlu’nun liderliğinde markamızın, hem yurt içinde hem de yurt dışında daha da güçleneceğine inanıyoruz. Sürekli gelişim ve sürdürülebilir karlı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, ulusal ve uluslararası pazarlardaki etkinliğimizin artırılması ve yeni yatırım alanlarında büyümemizin sürmesinde kendisinin deneyimi ve vizyonu büyük katkılar sağlayacaktır.”

Yeni CEO Devrim Kılıçoğlu ise şöyle konuştu:

“Kervan Gıda’nın CEO’luk görevini devralmaktan büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Gıda sektörünün hem Türkiye’de hem de global ölçekte öncü markalarından biri olan Kervan Gıda’da bu sorumluluğu üstlenmek, kariyerimde çok özel bir anlam taşıyor.

Amacımız; bugüne kadar elde edilen başarıları daha da ileriye taşımak, global pazarlarda etkinliğimizi artırmak ve tüketicilerimize daima kaliteli, güvenilir ve yenilikçi ürünler sunmak olacak. Tüm paydaşlarımızla güçlü bir iş birliği içinde, şeffaf ve değer odaklı bir yönetim anlayışı sürdüreceğiz.

Bu süreçte bana duyulan güven için yönetim kurulumuza teşekkür eder, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.”