Kemer Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) satın alınan 1 adet damperli kamyon, Kemer Belediyesi araç filosuna dahil edildi.

Toplam 8 milyon 412 bin 100 TL maliyetle belediyeye kazandırılan yeni kamyon, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak.

Özellikle altyapı, yol bakım ve onarım çalışmalarında görev alması planlanan araç, belediyenin saha çalışmalarındaki kapasitesini artıracak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun girişimleriyle belediye araç filosuna kazandırılan kamyon, Kemer Belediyesi'nin hizmet kapasitesinin de güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, 'Kemerimize hizmet etmek için ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanları belediyemize kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni damperli kamyonumuz Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışmalarında önemli bir görev üstlenecek. Amacımız, vatandaşlarımıza daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet sunmak' diye konuştu.

Öte yandan, son olarak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Kemer Belediyesine hibe edilen 2026 model otobüs, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun girişimleriyle belediyenin araç filosuna dahil edilmiş, 29+1 kişilik olan otobüsün Kemer Belediye Merkez Spor Kulübü sporcularının antrenman ve müsabaka ulaşımında kullanılacağı belirtilmişti.