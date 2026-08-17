Milliyetçi Hareket Partisi Kırkağaç 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek listeyle girilen seçimde oyların tamamını alan Muammer Aydın MHP Kırkağaç İlçe Başkanı oldu.

Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Kula eski Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula eski Belediye Başkanı Turgay Şirin, çevre ilçe başkanları, Ülkü Ocakları Başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ile partililer katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını ise eski Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda sırasıyla MHP Kırkağaç eski İlçe Başkanı Ali Doğan, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Muammer Aydın, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş ve MHP MYK Üyesi Ali Uçak birer konuşma yaptılar.

Eski Başkan Ali Doğan'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş tarafından bir plaket takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından oylama işlemine geçildi. Kullanılan 28 oyun 26'sını alan Muammer Aydın MHP Kırkağaç İlçe Başkanı oldu. Kongrede 2 oy da geçersiz sayıldı.

Aydın 'Kongremiz vatanımız, milletimize hayırlı olsun. Tüm ülküdaşlarımızı yanımda görmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Ne mutlu Türküm diyene' dedi.

Aydın'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: 'Başkan Muammer Aydın, Hakkı Seven, Levent Korkmaz, Ahmet Yaltırak, Ufuk Kıran, Ahmet Kırkağaç, Şaban Çoban, Sami Acırel, Harun Çakıcı, Muharrem Sezen, İsmail Çanakçı, Halil Turhan, Mustafa Yalçın, Mikail Şermet.'