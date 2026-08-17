Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '2024 yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle bambaşka bir serencama girmiştik. 2023 yılı Haziran ayında Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladım. Dolayısıyla göreve başladığım günden beri bu ülkede milli birlik ve beraberlik konularına atıfta bulunuyorum' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen 'Dijital Vatan Akademisi Açılış Dersi'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Tekin, dijital teknolojilerin eğitim alanındaki kullanımının ve öğrencilerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemli olduğuna dikkati çekti. Dijital çağın her geçen gün giderek geliştiğini ve gençlerin bu duruma hazır olmaları gerektiğinin altını çizen Tekin, dijital dünyanın olumlu etkileri kadar olumsuz etkileri de olduğu konusunda gençleri uyararak sözlerini noktaladı.

'2024 yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle bambaşka bir serencama girmiştik'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirten Tekin, '2024 yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle bambaşka bir serencama girmiştik. 2023 yılı Haziran ayında Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladım. Dolayısıyla göreve başladığım günden beri bu ülkede milli birlik ve beraberlik konularına atıfta bulunuyorum. Bunun temin edilmesinin önünde engel olarak duran şeylerle mücadele etmeye çalışıyorum. Bu yer yer fiziki yatırım eksikliğinden kaynaklanan devlete ve millete sempati bağının azalması, yer yer kamusal otoritenin uyguladığı yanlış politikalar sebebiyle bağların zayıflaması ya da başka sebeplerle oluyor. Ama bence bütün bunların hepsini ortadan kaldırabilecek yegane kurum veya kurumlardan bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Çünkü herkes çocuğunu henüz daha 66 aylıkken Milli Eğitim Bakanlığı'na emanet ediyor ve 12 yıl boyunca biz bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz ve bu emaneti yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim müfredatımızın içeriği ve bizim inşa ettiğimiz kavramsal çerçeve çok önemli. Bu kavramsal çerçeveyi inşa ederken de milli birlik, beraberlik, dayanışma, vatanseverlik ve vatanın bütün unsurlarına birlikte sahip çıkma gibi konular bizim için önemli' diye konuştu.

Bu yılın ilk 7 ayında siber suçlara yönelik 3 bin 912 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dijital Vatan Akademisi Açılış Dersi Programı'na katılanlara bir mesaj yayımladı. Çiftçi, yayımladığı mesajda bu yıl siber suçlara yönelik operasyonlara hız verildiğini ve bu yılın ilk 7 ayında siber suçlara yönelik 3 bin 912 operasyon düzenlendiğini belirtti.

Çiftçi, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

'Milli Eğitim Bakanlığımız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından kurulan Dijital Vatan Akademisi'nin açılış programına katılan bütün gönül dostlarıma sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Bütün hocalarımıza ve talebelerimize başarılar diliyor, derslerin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanım ve kıymetli konuklar. Siber Vatan, milli egemenliğimizin ve konuk düzenimizin dijital alandaki devamıdır. Bu gerçekten hareketle bu alandaki çalışmalarımız da aralıksız devam etmektedir. 2026 yılının ilk 7 ayında siber suçlara yönelik 3 bin 912 operasyon gerçekleştirdik. Siber Vatan'da suçluya görünmezlik, suça dokunulmazlık yoktur. Vatan yalnızca üzerinde yaşadığımız toprak değildir. Vatan; milli irademiz, bağımsızlığımız, kimliğimiz, kültürümüz, toplumsal hafızamız ve geleceğimizdir. Bugün devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın kişisel bilgileri, finansman sistemlerimiz, haberleşme altyapımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarının önemli bir bölümü dijital ortamlarda bulunmaktadır. Dolayısıyla vatan savunması artık yalnızca kara sınırlarımızda, denizlerimizde ve hava sahamızda yürütülmüyor. Verimizin, kimliğimizin ve dijital geleceğimizde bulunduğu Siber Vatan'da da kesintisiz biçimde devam ediyor. Biz Siber Vatan'ı teknik sistemlerden oluşan sanal bir alan olarak görmüyoruz. Siber Vatan, milli egemenliğimizin ve kamu düzenimizin dijital alandaki devamıdır. Sınır güvenliği neyse, veri güvenliği de odur. Vatanın sınırı haritada, egemenliğin sınırı verinin ulaştığı her yerdedir. Devlet aklı teknoloji ile güçlenir, teknoloji insanı koruduğu ölçüde anlam kazanır. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda güvenli, bağımsız ve güçlü bir Siber Vatan'ın yüzyılı yapacağız. Kendi teknolojisini üreten, kendi verisini koruyan, kritik altyapılarına hükmeden, dijital suçlarla etkin mücadele eden ve çocuklarını dijital tehditlere karşı bilinçlendiren bir Türkiye inşa ediyoruz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde açılacak olan Dijital Vatan Akademisi de bu iradenin somut bir adımıdır. İçişleri Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlarımızla birlikte bu akademiye destek veriyor, Jandarma Genel Komutanlığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün siber alandaki tecrübesini genç nesle aktarıyoruz. Derdiniz, derdimizdir. Sokakta, sınırda ve Siber Vatan'da milletimizin huzuru için daima görev başındayız. Dijital Vatan Akademisi de umuyorum ki siber güvenlik alanındaki çalışmalarımıza önemli katkılar da bulunacaktır. Bu vesileyle emek veren bütün kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyor ve çalışmalarına üstün başarılar niyaz ediyorum.'