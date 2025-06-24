Kütüphane; KEMAV Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi olan Sn. Ali Coşkun’un bağışladığı zengin kitap koleksiyonuyla oluşturuldu.

Ali Coşkun, sadece devlet adamı kimliğiyle değil; kültür, sanat, edebiyat ve musikiye olan ilgisi, gönül insanlığı ve duyarlılığıyla da tanınıyor. Kaleme aldığı şiirlerle ve Anadolu kültürüne duyduğu sevgiyle dikkat çeken Coşkun’un, Ağın’a duyduğu özlemi dile getirdiği şiiri, Prof. Dr. Burhan Tarlabaşı tarafından bestelenerek “Ağın’a Hasretlik Türküsü” adıyla gönüllerde yer buldu.

Sözleri Ali Coşkun’a ait olan bu türküde:

“Yıllar var gitmedim Şirin Ağın’a,

Özledim çıkmaya Maya Dağı’na…

Gurbette hasretle yanar ağlarım

Neden öksüz kaldık ona yanarım”

mısralarıyla, hem geçmişe hem de kültürel mirasa duyulan derin özlem yansıtılıyor.

Ali Coşkun Kimdir?

Ali Coşkun; mühendis, akademisyen, iş insanı, TOBB eski Başkanı, vakıf insanı ve araştırmacı yazarlığıyla da öne çıkan çok yönlü bir şahsiyet. Aynı zamanda 58. ve 59. Hükümetlerde Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı. Edebiyata olan ilgisiyle de tanınan Coşkun, birçok şiir kaleme almış ve kültür dünyasına katkılar sunmuştur.

2013 yılında Elazığ’da düzenlenen “Elazığ-Kazan Kültür Sanat Buluşması” gibi önemli etkinliklerde yer alarak kültür diplomasisine de katkı sunan Coşkun, bugüne dek birçok vakıf, dernek ve sivil toplum faaliyetinde aktif rol üstlenmiştir.

Kemaliye, Kültür ve Doğa’nın Başkenti

Kemaliye; mimarisi, estetik dokusu, kültürel yapısı ve misafirperver insanlarıyla Anadolu’nun seçkin şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliklerinden biri olan **“Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği”**nin 45’incisi geçtiğimiz yıl başarıyla tamamlandı.

KEMAV tarafından kurulan bu kütüphane, yalnızca Kemaliye için değil; Türkiye’deki tüm yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarına da ilham verici bir örnek teşkil ediyor.