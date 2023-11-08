Yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen sonuçlar incelendiğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre rekor oranda büyüme kaydedildiği görüldü. Kelebek.com üzerinden verilen siparişlerde yüzde 142 büyüme yaşanırken, gelirler yüzde 285 oranında arttı. Kelebek.com’un ziyaretçi trafiğinin satışa dönüşme oranı ise yüzde 90’nın üzerinde oldu.

Nisan ayında dünyaca ünlü küratör ve tasarımcı Karim Rashid ile yaptığı iş birliğiyle global tasarım vizyonu lansmanını yapan marka, online satış kanallarında elde ettiği başarıyla tüm evlerde “Kelebek Etkisi” yaratmaya devam ediyor.

Kelebek Mobilya, sektörde sosyal medyayı boomsocial verilerine göre son 3 yıldır en iyi kullanan marka olması online alışveriş alanındaki başarılarınıda tetikleyerek sektörde öncü konumunu koruyor.

Büyüme yolcuğu her çeyrekte arttı İstikrarlı performans

Kelebek.com'un büyüme yolculuğu, 2023'ün her çeyreğinde artarak devam etti. Yaşanan üç aylık periyodlara bakıldığında site trafiği bir önceki yıla göre; yüzde 32 büyüdü. Ziyaret trafiğindeki bu hareketlilik siparişlere de yansıdı. 2023'ün ilk çeyreğinde siparişler yüzde 50 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 162, üçüncüde yüzde 209 arttı.

Kelebek.com’da elde edilen gelirler ise birinci çeyrekten üçüncü çeyreğe doğru; yüzde 146, yüzde 300 ve yüzde 359 oranında yükseldi. Trafiğin satışa dönüşümünde geçen seneye göre artışlar yaşandı.

En çok ilgi gören kategoriler ve ürünler

2023’ün ilk üç çeyreğinde yüksek işlem oranlarına ulaşan kelebek.com'da en çok ilgi gören kategoriler ve ürünler de paylaşıldı. En çok ziyaretçi trafiği getiren kategori "Oturma Grubu" olurken, gelirlerin artışını en çok etkileyen kategori ise "Yemek Odaları" oldu. "Kelebek Dekor" ise siparişlerin en çok yoğunlaştığı kategori olarak kaydedildi.

Kategorilerde yer alan ürünlerin online alışveriş performasında ise şu detaylar dikkat çekti:

Oturma Grubu kategorisinde "Koltuk Takımları" çok ziyaret edilirken, gelir miktarı ve sipariş adedi açısından "Üçlü Koltuklar" öne çıktı.

Yemek Odası kategorisinde ziyaret rekorunu "Yemek Odası Takımları" kırarken, gelir getirme ve sipariş adedi bakımında en çok "Sandalyeler" tercih edildi.

Yatak Odası kategorisi incelediğinde ziyaret frekansının "Yatak Odası Takımları" modellerinde yoğunlaştığı görüldü. Her evin ihtiyacı "Dolaplar" en çok gelir getiren ürün grubu olurken, sipariş sayısında "Komodinler" zirveye yerleşti.

Kelebek Mobilya'nın yoğun ilgi gören "Kids" kategorisinde, "Genç Odası Takımları" ziyaret açısından en popüler ürün modelleri oldu. "Dolaplar" gelir getirme bakımından öne çıkarken, "Çalışma Masaları" siparişlerin gözdesi haline geldi.

Kelebek.com'daki "Dekor" kategorisinde ise yaşam alanlarının en önemli yardımcılarından "Sehpalar"; hem ziyaret sayısı hem gelir miktarı hem de sipariş adedi bakımından zirvede yer aldı.

Kullanıcıların online alışveriş deneyimini zenginleştiren yenilikler yapan Kelebek Mobilya, 2023’ün ilk üç çeyreğinde yakaladığı büyüme ivmesini yılın devamında da sürdürmeyi hedefliyor.

Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan: “Yaptığımız dijital yeniliklerle alışveriş sürecini iyileştirirken, sektöre ayrı bir soluk getirdik”

Kelebek Mobilya’nın online alışverişte yaptığı atığı ve ulaştığı başarıyı değerlendiren Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, şunları söyledi: “Sektörümüzde dijital dönüşüme öncülük yapan markalardan biriyiz. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımları, özellikle pandemi döneminde artırdık. Hayatın büyük oranda evlerde yaşandığı o dönemde tüketicilerin online alışveriş kanallarını yoğun olarak kullanması, kelebek.com'un büyümesine de ivme kazandırdı. Yaptığımız dijital yeniliklerle alışveriş sürecini iyileştirirken, sektöre ayrı bir soluk getirdik. Mobilyacılık gibi bir sektörde fiziksel mağazacılık büyük önem taşımakla birlikte tüketiciler artık online alışverişe de yöneliyor. Mağazaya fiziki olarak gitmeden yapılan alışveriş oranlarında büyük artışlar yaşanıyor. Teknoloji ile birlikte değişen bu müşteri yolculuğuna cevap verebilmek adına yaptığımız yeniliklerden biri 360 Sanal Mağaza hizmeti oldu. VR (Sanal Gerçeklik) teknolojisini mağazalarımıza entegre ettik. Müşterilerimiz, evlerinde veya herhangi bir yerde oturdukları yerden kahvelerini yudumlarken 360 sanal tur ile sanal mağazamızda tüm ürünleri inceleyebiliyor. Ayrıca sanal mağazamızda canlı konferans uygulamasıyla iç mimarlarımız ile görüntülü görüşme yapabiliyor ve evlerinin her köşesini ücretsiz iç mimarlık hizmetimizden yararlanarak istedikleri gibi tasarlayabiliyor. Diğer yandan AR (Artırılmış Gerçeklik) özellikli mobil uygulama ile artık ürünlerimizin evlerde nasıl görüneceği anlaşılabiliyor. Bu teknoloji sayesinde müşterilerimiz alacakları ürünlerin evin dekorasyonu ile uyumlu olup olmayacağını ve tarzlarını yansıtıp yansıtmayacağını görebiliyor. Böylece karar verme süreci hızlanıyor.”

“Brandverse Awards’ta bu yıl 3 farklı kategoride Altın Ödül’e layık görülmekten mutluluk duyuyoruz”

Yaptıkları “fijital” pazarlama çalışmalarının kelebek.com'un satış performansını artırmakla birlikte prestijli ödülleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Serkan Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kelebek Mobilya olarak yenilikçi bakış açımızla mobilya sektörüne yön vermeye devam ediyoruz. Cumhuriyet döneminden bu yana 88 yıldır süregelen tecrübemizi, global tasarım vizyonumuzla birleştirdiğimiz öncü projelerimizle sektörde fark yaratıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle Marketing Türkiye & BoomSonar birlikteliğiyle düzenlenen Brandverse Awards’ta bu yıl 3 farklı kategoride Altın Ödül’e layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Ürünlerin ev ortamında nasıl görünebileceğini deneyimleme fırsatı sunan AR özellikli mobil uygulama projemizle ‘Deneyim Tasarımı’ ana bölümünde ‘Dijitalde Müşteri Deneyimi’ kategorisinde ve ‘VR/AR Teknoloji Kullanımı’ kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi olduk. Müşteri deneyimi ve memnuniyetinin yanı sıra Brandverse Awards'un SocialBrands Veri Analitiği Bölümü Mobilya kategorisinde de Altın Ödül’e ulaştık. 21. Altın Örümcek Ödülleri’nde Kelebek Fijital projesiyle “Perakendecilik ve Mağazacılık” kategorisinde birinci ve “E-Ticaret & Alışveriş” kategorisinde ise ikinci olduk. The Hammer Awards 2023’de ise “En İyi VR/AR Takımı” kategorisinde aldığımız altın ödülle son üç yılda üst üste Altın Ödül alarak, sektörün sosyal medyayı en iyi kullanan markası olduğumuzu kanıtlayarak bir rekora imza attık.”

Serkan Kaplan, müşterilerin hayatını kolaylaştıran dijital yeniliklere devam edeceklerini sözlerine ekledi.