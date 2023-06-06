Automechanika İstanbul’un KCS Dış Ticaret için önemi hakkında konuşan KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Murat Turhan, “KCS Dış Ticaret şirketimiz sahip olduğu orijinal, muadil ve PAKCS ürün ailesiyle hem iç pazarda hem de dış pazarda rekabetçi fiyatlar ve yüksek parça bulunurluğuyla hizmet vermektedir. Müşterilerimiz tek bir noktadan ihtiyaçlarını karşılamanın rahatlığını yaşıyorlar. Bulunduğumuz coğrafyanın en önemli fuarlarından biri olan Automechanika İstanbul, konumu gereği Avrupa, Asya ve Afrika’lı tedarikçilerle müşterileri bir araya getiriyor. Automechanika İstanbul, KCS Dış Ticaret şirketimizin kendi ürünü olan PAKCS ile ziyaretçilerini buluşturmak ve yeni pazarlara girmek için en uygun ortamı sunuyor.” dedi.

“2023, PAKCS ÜRÜN AİLEMİZİN YILI”

2022 yılında katılmış oldukları Automechanika İstanbul’dan almış oldukları geri dönüşler ve 2023’ten beklentilerinden bahseden Turhan, “KCS Dış Ticaret olarak 2022 yılı katılımımız, portföyümüz harici dış ticaret müşterilerine ulaşmamıza yardımcı oldu. Aynı zamanda bir önceki yılla kıyasladığımızda dış ticaret hacmimizi misliyle katladığımızı görüyoruz. 2023 yılının PAKCS ürün ailemizin yılı olacağını öngörüyoruz. Aldığımız yurtdışı sertifikasyonlarla hacmimizi geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da katlayarak artıracağımız kanaatindeyim. İç ve dış pazarlarda büyüme iştahımız sürüyor. PAKCS ürün ailesiyle müşterilerimize rekabetçi fiyatlarla, yüksek kalitede ürün sunmaya devam ediyoruz. Automechanika İstanbul, 2023 PAKCS ürün ailesinin gelişimine, ürün çeşitliliğine katkı sunacağı gibi müşterilerimizin de ihtiyaçlarını doğru tespit etmekte ve istenen hizmeti sunmakta bizler için en önemli etkenlerden biri olacak.” diye konuştu.

“TÜRK ÜRÜNLERİNİN KALİTESİNİ TANITIYORUZ”

KCS Dış Ticaret’in yurtdışı büyüme stratejisinde Automechanika İstanbul’un büyük bir öneminin olduğunun altını çizen Turhan, “KCS Dış Ticaret, son bir yılda PAKCS ürün ailesiyle İstanbul, Rusya ve Cezayir fuarlarına katılım sağladı. Yurtdışı satış için gerekli sertifikasyon çalışmalarını tamamladı. 2023 yılı büyüme stratejimizin, PAKCS ürün ailesi tanıtım faaliyetimizin en önemli iki fuar katılımı Automechanika İstanbul ve MIMS Moscow olacağını öngörüyoruz. Bu sebeple Automechanika İstanbul katılımımıza yüksek önem veriyoruz. Automechanika İstanbul aynı zamanda PAKCS müşterilerimizle buluşmamız için bizlere güzel bir ortam sunuyor. Katılım sağladığımız yıldan itibaren sahip olduğumuz geniş ürün çeşitliği ve PAKCS ürün ailesiyle müşterilerimize ihtiyaç duydukları hizmeti en yüksek karşılama oranlarıyla sunuyoruz. KCS Dış Ticaret şirketi PAKCS ürün ailesi altında sadece Türkiye üretimi yedek parçaların satışını yapıyor. Müşterilerimize sahip olduğumuz bu eşsiz konsepti ve uzak doğu pazarlarına karşın Türk ürünlerinin kalitesini Automechanika İstanbul’da tanıtıyoruz. Bu sebeple KCS şirketimiz ve PAKCS ürün ailemiz için fuar katılımımız önemli. Sektörün ve pazarın belli başlı oyuncularının bir araya gelmesine vesile teşkil ediyor.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.