Automechanika fuarlarının ve özellikle Automechanika’nın yedek parça sektöründe oldukça önemli olduğunu ve firmalar için büyük fırsatlar barındırdığının altını çizen KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Murat Turhan, “KCS Dış Ticaret olarak Automechanika İstanbul’a son üç yıldır katılıyoruz. Hedefimiz şirketimizi ve bağlı bulunduğumuz Koçaslanlar Holding ile kardeş şirketlerimizi, sahip olduğumuz geniş olanaklarla tanıtmak. KCS Dış Ticaret, her gün yeni iş kollarıyla güçlenen Koçaslanlar Holding’in dış pazarlara açılan, uluslararası pazarlardaki yüzü. Aynı zamanda ağır vasıta da kendi yedek parça markamız olan tamamen yerli ürünlerden oluşan PAKCS’ı da bu vesileyle dış pazarlara tanıtmayı sürdürüyoruz.” dedi. Automechanika’ya katılımlarının avantajlarından bahseden Turhan, “Automechanika İstanbul; Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişim noktasında düzenleniyor. Her üç kıtanın kuşkusuz en çok ilgi gösterdiği, farklı katılımcıların ve ziyaretçilerin buluştuğu bir nokta. KCS Dış Ticaret olarak yurtdışı fuar tecrübemiz bize gösterdi ki, benzerleriyle kıyaslandığında en çok ilgi çeken ve olumlu yönde ticareti destekleyen fuar, Automechanika İstanbul. Fuar boyunca KCS Dış Ticaret olarak bizlerde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve PAKCS ürün ailemizi gelen bütün ziyaretçilere tanıtmak istiyoruz.” diye konuştu.

ANA HEDEF PAKCS’I TANITMAK

Fuar hedefleri ve Automechanika fuarları hakkında konuşan Turhan, “Automechanika İstanbul’da, KCS olarak PAKCS ürün ailemizi ön planda tutacağız. Her yıl genişleyen, yeni ürün ve referanslarla güçlenen PAKCS’ın tanıtımı ana hedefimiz. PAKCS sadece grubumuz için değil aynı zamanda Türkiye için bir kazanç. Zira Türk sanayicisinin, Koçaslanlar Holding vizyonu ve olanaklarıyla PAKCS ürün ailesi altında, birbirinden çok farklı ürünlerini dış pazarlara sunmasına katkı sağlıyoruz. Bu başarıyı Türkiye’nin paydaşları olarak beraber inşa ediyoruz. Automechanika İstanbul, gerek katılımcı firmalar gerekse ziyaretçilerin çok büyük teveccühüne mazhar oluyor. KCS Dış Ticaret olarak PAKCS ürün ailemizle Türkiye otomotiv sektörüne ve özellikle ağır vasıtada, bu ilgiyi olumlu şekilde kullanmak istiyoruz. Gelecekte de Automechanika İstanbul anahtar oyuncuların buluştuğu en önemli fuar olmayı sürdürecek. Ve Koçaslanlar Holding olarak bizde bu ilgi merkezinin başarılı bir üyesi olarak oyun kurucu vasfımızla katılım sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ YENİ PAZARLAR KAZANMAK”

Temel hedeflerinin ticari bağlarını güçlendirmek olduğunun altını çizen Turhan, “KCS Dış Ticaret olarak en önemli hedefimiz PAKCS ürün ailemizin dış pazarlarda tanıtımı, yurtdışında doğru iş ortaklarıyla uluslarası pazarda büyümesini sürdürmesi, yeni pazarlara ulaşmasıdır. Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 2024 yılında ticari bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Afrika ve Karadeniz bölgesinde yeni pazarlar kazanmak amacımız. Bu yönde gayret gösteriyor, olumlu sonuçlarını alıyoruz.” diye ifade etti.

“REKABETİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

KCS Dış Ticaret’in sektördeki güncel trendlere uyum sağladığı ve inovasyon ile teknoloji yatırımlarına önem verdiğini ifade eden Turhan, “KCS Dış Ticaret olarak değişmekte olan pazar şartlarını, rekabeti yakından takip ediyoruz. Koçaslanlar Holding’in sahip olduğu vizyon bizleri yeni ufuklara taşıyor. PAKCS ürün ailemizin gelişimine ve rekabetçiliğin artmasına katkı sağlıyor. Her yıl farklı uluslararası ticari alanlarda katıldığımız fuarlar sadece o bölgeyi değil, eş zamanlı olarak dünya üzerinde güncel ticari akımları, en yakından takip etmemizi sağlıyor. Gelişim alanlarımızı tespit ederek hızla bu alanlara yeni yatırımlar yapmamıza, PAKCS ürün ailemizi hızla zenginleştirmemize imkan sunuyor. Aynı zamanda KCS Dış Ticaret olarak her dönem Türk Sanayisini destekleyici adımlarda bulunduk. Yerli ürünlerimizi ve kalitemizi ön plana çıkardık. Bugün Türkiye’de yapılmış ürünlerin kalitesini yükseltmeye, bu ürünleri PAKCS markası altında tanıtmaya çalıştık. Benzer amaç uğrunda hareket etmeyi sürdüreceğiz. En büyük inovasyon gücümüz, Koçaslanlar Holding’in sahip olduğu vizyon ve iş yapmaya yönelik iştahımızdır.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.